Six militants écologistes qui s'étaient introduits en 2024 sur un site du groupe chimique Arkema, à Pierre-Bénite, pour alerter sur les polluants éternels ont été relaxés jeudi en appel à Lyon.

Deux autres membres de l'organisation Extinction Rebellion ont été condamnés à 300 euros d'amende, notamment pour "rebellion" contre les forces de l'ordre. La décision consacre "la liberté d'expression politique et la liberté de manifester, et donc la liberté de dénoncer des pollueurs", s'est félicité leur avocat, Me Olivier Forray.

"On n'a jamais douté de la légitimité de notre présence ce jour-là", a dit à l'AFP Eline, 37 ans, militante relaxée. "C'est l'entreprise polluante qui mérite d'être révélée au grand jour et puis d'arrêter de nous intoxiquer", a-t-elle ajouté.

Une centaine de personnes sur le site d'Arkema

Plusieurs centaines de personnes se sont introduites en mars 2024 sur le site d'Arkema à Pierre-Bénite (Rhône), où elles ont laissé des graffitis et déployé des banderoles, dont une avec le mot "poison" surmonté d'une tête de mort.

Poursuivis pour "participation à un groupement en vue de la préparation de violences ou de dégradations", les huit militants avaient été relaxés en première instance. Le tribunal a alors estimé que les poursuites représentent "une ingérence disproportionnée dans l'exercice de la liberté d'expression". Le parquet avait fait appel, de même qu'Arkema.

Lors de l'audience devant la cour d'appel, l'avocat général a requis quatre à six mois de prison avec sursis. Arkema, par le biais de son avocate Bénédicte Graulle, a souligné "le risque d'explosion et la peur des personnels" du site classé Seveso seuil haut.

Arkema utilise sur ce site des PFAS, surnommés polluants éternels car ils sont quasi indestructibles une fois rejetés dans l'environnement, des substances chimiques très fréquentes dans les objets de la vie courante, dont certains ont des effets néfastes pour la santé.

La zone industrielle en aval de Lyon, surnommée "la vallée de la chimie", est considérée comme l'une des zones de France les plus polluées aux PFAS, ce qui suscite de fortes préoccupations parmi la population et les élus locaux.

