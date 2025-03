Vocabulaire : PFAS ET TFA

Les PFAS ou perfluorés, sont une grande famille comprenant au moins 4 700 substances chimiques qui contiennent du fluor. D’une composition très stable, ces substances peuvent rester dans les sols plusieurs centaines d’années sans se dégrader totalement, d’où le surnom de “polluants éternels”. On les retrouve dans les textiles, emballages alimentaires, cosmétiques, poêles antiadhésives, imperméabilisants, vernis et peintures, etc. Leur faible dégradation rend ces substances omniprésentes dans l’environnement. Problème, les PFAS favoriseraient les cancers chez l’homme et les défauts de défense immunitaire des enfants. Seuls trois d’entre eux sont actuellement interdits.

Le TFA fait partie des PFAS à chaîne courte (deux atomes de carbone), ce qui signifie qu’il est encore plus résistant. “Il est très mobile dans l’air, dans l’eau et l’environnement en général, particulièrement persistant et très difficile à éliminer”, résument les experts d’Eau du Grand Lyon. Bien qu’il soit le métabolite de l’un des herbicides parmi les plus courants en France, le TFA ne fait, à ce jour, pas partie de la liste des vingt PFAS “préoccupants” qui seront recherchés en 2026 dans l’eau potable.