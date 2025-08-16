Actualité
Pharmacie
Pharmacie © Romane Thevenot

Rhône : quelles pharmacies ouvertes ce samedi malgré la grève nationale ?

  • par Timothée Thomas-Collignon

    • De nombreuses pharmacies du Rhône resteront portes closes ce samedi, en raison d’un mouvement de grève national, conjugué aux congés d’été et au week-end prolongé.

    Le mouvement de grève, lancé à l’initiative de pharmaciens de la région PACA et soutenu par certains syndicats, vise à protester contre la décision du gouvernement de plafonner les remises accordées par les laboratoires sur les médicaments génériques. Selon les syndicats, cette mesure pourrait fragiliser la viabilité économique de nombreuses officines. L’Union des syndicats de pharmaciens d’officine (USPO) annonce que 92 % des pharmacies françaises prévoient de fermer ce 16 août.

    Dans le Rhône, aucune réquisition n’avait été prise vendredi par la préfecture pour garantir la continuité du service. L’Agence régionale de santé recommande aux usagers d’appeler leur pharmacie avant de se déplacer et rappelle que le service de garde pourrait connaître des perturbations. Pour connaître la pharmacie de garde la plus proche, il est possible de consulter le site www.3237.fr ou de composer le 3237 (0,35 € par minute). En cas de réquisition, le tiers payant pourrait ne pas être appliqué, et un moyen de paiement sera nécessaire.

