Pollution aux perfluorés : le maire de Pierre-Bénite porte plainte

Le maire de Pierre-Bénite, près de Lyon, a porté plainte contre X suite aux révélations de France 2 sur la présence de perfluorés suspectés d'être cancérogènes.

Après les révélations de l'émission Envoyé spécial, diffusée le 12 mai sur France 2, le maire de Pierre-Bénite, Jérôme Moroge a déposé une plainte contre X vendredi dernier. En question : la présence de perfluorés suspectés d'être cancérogènes dans la vallée de la chimie, près de Lyon. Cette plainte pour mise en danger de la vie d'autrui vise à " faire la lumière sur la situation ", selon le maire, indique l'AFP.

Dans ce reportage, réalisé à proximité de l'usine Arkema, à Pierre-Bénite, le journaliste Martin Boudot a réalisé lui-même des prélèvements d'eau, d'air, de sol et de lait maternel. Ensuite analysés dans un laboratoire aux Pays-Bas, ils contenaient des taux de perfluorés supérieurs à la normale.

Des " polluants éternels "

Parfois appelés " polluants éternels ", les perfluorés (PFC) et polyfluoroalkylés (PFAS) sont une famille de composés chimiques de synthèse regroupant plus de 4.700 molécules, soupçonnées pour certaines d'avoir un impact sur la santé.

Problème : en France, certains perfluorés ne font pas l'objet de normes. Les PFAS vont être intégrés dans les analyses sanitaires de l'eau potable seulement d'ici à 2026.

" On demande à l'Etat d'accélérer les choses et d'accompagner les industriels car si c'est mauvais en 2026, c'est aussi mauvais en 2022 ", a expliqué Jérôme Moroge à l'AFP. " Cela fait des années qu'on nous affirme que les perfluorés ne sont que dans l'eau, or les relevés du journaliste montrent bien qu'il y en a aussi dans le sol et dans l'air. Donc qui nous a menti et pourquoi ? ", a-t-il ajouté.

De nouveaux prélèvements à venir

Le maire de Pierre-Bénite, accompagné d'autres maires de communes voisines, a pris contact avec des bureaux d'études pour réaliser de nouveaux prélèvements. Au lendemain de la diffusion du reportage, la préfecture précisait dans un communiqué que la DREAL ne disposait pas " de la méthodologie détaillée utilisée lors de cette enquête ".

Arkema " ne comprend pas "

Interrogé récemment sur France 3, le directeur du site Arkema de Pierre-Bénite, Pierre Clouzier avait déclaré ne pas " contester " avoir rejeté ces composés chimiques, en particulier le Pfunda, mais " on ne comprend pas parce qu'aujourd'hui, ces produits, on ne les utilise pas, on ne les produit pas ".

Selon la préfecture, " à ce stade des analyses ", l'ARS " ne recommande pas de restriction de la consommation de l'eau d'alimentation " dans ce secteur.

