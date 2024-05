Oullins : une manifestation contre les PFAS ce dimanche après-midi

Quatorze organisations et syndicats organisent une "marche festive" cet après-midi pour dénoncer le scandale des PFAS.

Alors que le scandale des PFAS ne cesse de prendre de l'ampleur, quatorze syndicats et organisations appellent à manifester ce dimanche 26 mai dès 15 heures. Le rendez-vous est donné au métro Gare d'Oullins.

Plusieurs collectifs de l’Alliance écologique et sociale du Rhône, en collaboration avec l’association de riverains PFAS contre Terre. Parmi les organismes qui appellent à cette manifestation figurent notamment la Ligue des droits de l’homme, l’ONG Oxfam, Extinction Rebellion ou encore les Soulèvements de la terre.

"Nous appelons à stopper toute production et utilisation de PFAS à l’échelle européenne et mondiale au nom du principe de précaution. De manière plus large, nous demandons l’interdiction de la production de tout nouveau composé n’ayant pas été en amont prouvé non dangereux pour la santé et l’environnement", précisent les organisateurs.

La manifestation doit se rendre au stade du Brotillon, situé en face de l’usine Arkema de Pierre-Bénite.

Arkema signe un accord financier de 100 millions de dollars

Alors qu'Arkema comparaîtra devant le tribunal judiciaire de Lyon dans quelques jours pour la pollution aux Perfluorés autour de son usine de Pierre-Bénite, le géant de l'industrie chimique a signé un accord financier de plus de 100 millions de dollars aux Etats-Unis dans une affaire de pollution similaire. L'entreprise française était accusée d'être responsable de la pollution de l'environnement aux PFAS lorsqu'elle occupait l'usine chimique entre 1985 et 1990.

Les PFAS ?

Les "PFAS" (famille composée de plus de 4 700 molécules de synthèse) sont produits par l'homme depuis les années 40. Leurs propriétés physico-chimiques (surfactantes, résistantes aux chaleurs intenses ou aux acides, à l’eau et aux graisses) expliquent leur présence dans un grand nombre de produits de consommation courante et applications industrielles.



Le fait qu'ils soient très largement utilisés (textiles, emballages alimentaires, cosmétiques, poêles anti-adhésives, mousses anti-incendie, imperméabilisants, cires à parquet, vernis et peintures, etc.), en plus de leur faible dégradation, rend ces substances omniprésentes dans l’environnement, notamment dans les cours d’eau. On parle de "polluants éternels" car ils peuvent rester dans l’environnement des décennies, voire des siècles. Le Rhône, de l'aval de Lyon jusqu'à la Méditerranée, est particulièrement touché.



Selon la littérature scientifique existante, les perfluorés favoriseraient les cancers chez l’homme et les défauts de défense immunitaire des enfants.