Lyon se fixe l’objectif "zéro déchet zéro gaspillage" d’ici 2030

Le conseil municipal de la Ville de Lyon a adopté ce jeudi 15 mai une stratégie pour réduire drastiquement ses déchets. Objectif : faire de la ville un modèle d’économie circulaire à l’horizon 2030.

Face à l’urgence écologique, la Ville de Lyon et son Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) lancent une politique Zéro Déchet Zéro Gaspillage (ZDZG) couvrant la période 2025-2030. Cette feuille de route s’inscrit dans la dynamique Lyon 2030 et dans le cadre de la loi Anti-Gaspillage pour une Économie Circulaire (AGEC). Elle vise à réduire les déchets à la source, favoriser le réemploi, et encourager la mutualisation des ressources.

Votée ce jeudi 15 mai en conseil municipal, la stratégie comprend 12 engagements concrets déclinés en 24 actions, avec un déploiement progressif dès 2025. Parmi les mesures annoncées : la fin des plastiques à usage unique dans les crèches, la réduction de 20 % des déchets papiers, ou encore des diagnostics systématiques de réemploi dans les chantiers municipaux.

"Cette stratégie marque un tournant. Lyon s'engage sur une trajectoire sobre et circulaire, portée par l’ensemble des services municipaux", souligne Camille Augey, adjointe au maire en charge de l’Économie durable.

"Cette stratégie s’adresse également aux structures conventionnées et subventionnées par la Ville de Lyon, aux commerçants et artisans lyonnais, ainsi qu’aux citoyens, dans une logique de mobilisation collective" conclut ainsi la collectivité.