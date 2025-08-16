Actualité
Image d’archives de la rave party organisée au mois d’août 2021 sur la ZAD de Roybon en Isère. (Capture d’écran Snapchat de l’évènement).

Isère : une rave party illégale en cours, un gendarme agressé

  • par Timothée Thomas-Collignon

    • Malgré un arrêté préfectoral interdisant les rassemblements festifs à caractère musical, environ 1 000 participants se sont installés depuis vendredi soir sur un terrain privé à Cour-et-Buis.

    Depuis vendredi 15 août à 23 h, un rassemblement musical illégal se déroule sur la commune de Cour-et-Buis, dans le nord de l’Isère. Environ un millier de personnes se sont installées sur un terrain privé, alors que le département fait face depuis dix jours à un épisode de canicule et qu’il est placé en risque sévère de feux de forêt. Un arrêté préfectoral interdit pourtant ce type d’événement du 15 au 17 août dans tout le département.

    La commune et le propriétaire du terrain ont annoncé leur intention de porter plainte. Un dispositif de gendarmerie a été déployé pour bloquer tout nouvel accès, contrôler les participants et procéder à des verbalisations systématiques. Les forces de l’ordre effectuent également des contrôles liés à la consommation de stupéfiants et d’alcool.

    Cinq véhicules de la gendarmerie dégradés

    La préfecture de l’Isère annonce que ces opérations se poursuivront pendant toute la durée du rassemblement et promet "la plus grande fermeté". Elle condamne par ailleurs les blessures infligées à un gendarme lors de l’installation des premiers participants, ainsi que les dégradations commises sur cinq véhicules de la gendarmerie.

    Lire aussi : Rave party illégale dans la Drôme : 71 amendes délivrées et 50 véhicules mis en fourrière

    Près de Lyon : un jeune homme grièvement blessé dans un accident de voiture

