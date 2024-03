Pollution aux PFAS : la consommation de fruits et légumes déconseillée au sud de Lyon

Il est recomandé par la préfecture du Rhône de ne pas consomme les fruits et légumes produits dans les potagers dans un périmètre de 500 m autour de l’usine Arkema en raison de leur possible contamination aux PFAS. (Photo DR)

De nouvelles analyses menées près du site d’Arkema, à Oullins-Pierre-Bénite, révèlent que les fruits et légumes provenant des potagers situés dans un périmètre de 500 m autour de l’usine pourraient contenir des "polluants éternels".

Les campagnes d’analyses pour détecter la présence de perfluorés, aussi appelés "polluants éternels", dans les sols du sud de la Métropole de Lyon se suivent et se ressemblent. Un an après de premières analyses, qui révélaient en janvier 2023 la présence 8 à 17 fois supérieure à la norme autorisée de PFAS dans des œufs de la commune d’Oullins-Pierre-Bénite, la troisième campagne de tests menée par les services de l’État confirme l’étendue de la contamination.

Après les oeufs, l'eau les fruits et les légumes

Dans un communiqué publié lundi 4 mars et qui devrait être suivi dans les prochains jours d'un rapport d’analyses plus détaillé et étendu, la préfecture du Rhône recommande aux habitants du sud de Lyon de "ne pas consommer les fruits et légumes produits dans les jardins potagers" situés dans un secteur de 500 m autour de l’usine Arkema. Il est également conseillé aux habitants situés dans ce périmètre de ne plus "utiliser l’eau des puits privés, ni les eaux pluviales, et ce quel qu’en soit l’usage".

"Les résultats montrent une présence de PFAS dans les sols, les fruits et légumes et l’eau de pluie ou de puits privés utilisée pour l’arrosage des jardins dans le périmètre de 500 mètres autour de l’usine Arkema" Préfecture du Rhône Tweet

Ces recommandations font suite à la détection de 35 PFAS dans plus de 125 prélèvements réalisés dans des jardins, dans les sols de 15 sites sensibles (écoles, collèges, parcs...), mais également dans les sols où des œufs contaminés par des perfluorés avaient été détectés en 2023. Ces "résultats montrent une présence de PFAS dans les sols, les fruits et légumes et l’eau de pluie ou de puits privés utilisée pour l’arrosage des jardins dans le périmètre de 500 mètres autour de l’usine Arkema", précise la préfecture du Rhône.

Elles viennent s’ajouter à celles déjà en vigueur depuis 2023 sur la consommation des oeufs et des volailles de particuliers sur les communes d’Oullins-Pierre-Bénite, Saint-Genis-Laval et Irigny, Lyon 7e, 2e et 8e, Brignais, Chaponost, Charly, Feyzin, Francheville, La Mulatière, Saint-Fons, Sainte-Foy-lès-Lyon, Solaize, Vernaison et Vourles. De manière plus générale un rapport de l'Agence régionale de Santé (ARS) révélait mi-janvier que quatre puits du Rhône, destinés à alimenter les réseaux d'eau potable, sont contaminés au "polluants éternels", impactant près de 150 000 habitants.

D'où viennent les perfluorés ?

Pour rappel, utilisés dans le secteur de l’industrie et dans la fabrication de plastique, les perfluorés présentent d’importantes propriétés antiadhésives, imperméabilisantes et résistantes aux fortes chaleurs. Depuis les années 1950 on les retrouve notamment dans des produits de consommation courante comme les textiles, les emballages alimentaires, les poêles ou encore certains produits phytosanitaires. Lorsqu’ils sont rejetés dans la nature ils se transforment alors en polluants éternels, contaminant les sols ou encore l’eau.

En parallèle de cette troisième campagne d’analyses lancée en septembre 2023 et dont les résultats commencent à être dévoilés, confirmant ceux des campagnes de janvier et juillet 2023, la préfecture assure que "les rejets produits par Arkema respectent les paliers de réduction imposés par l’arrêté préfectoral du 23 septembre 2022". Ces paliers doivent conduire à l’arrêt complet des rejets des PFAS de l'entreprise Arkema après septembre 2024.

