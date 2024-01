Polluants éternels : 150 000 habitants du Rhône boivent de l'eau contaminée

Un rapport de l'ARS révèle que quatre puits du Rhône sont contaminés au "polluants éternels", impactant près de 150 000 habitants.

Ce lundi, l'Agence régionale de santé a publié les résultats de contrôles de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine dans sept départements d'Auvergne-Rhône-Alpes. L'ARS a recherché la présence de PFAS, dits "polluants éternels" sur près de 84 ressources destinées à alimenter les réseaux d'eau potable, en réalisant près de 450 prélèvements.

Une vingtaine de communes concernées

Dans le Rhône, quatre puits et champs captant sont "non conformes" selon les résultats des analyses. Le puits de Ternay, desservant les communes de Chasse-sur-Rhône, Loire-sur-Rhône, Givors, Grigny et Solaize dépasse le seuil règlementaire de 0,1 µg/L pour la somme des 20 PFAS sélectionnés par l'Union européenne. Un plan d'action a été transmis par Suez à l'Etat pour remédier à la situation, indique l'ARS.

Le champ captant des Charmes et le forage F2 Garon sont eux-aussi non conformes. Ils alimentent les communes de Charly, Beauvallon, Chaussan, Millery, Montagny, Mornant, Orlienas, Rontalon, Saint-Laurent-d'Agny, Taluyers et Vourles. Là-aussi, un plan d'action est en cours d'étude par les services de l'Etat.

Les PFAS ?

Les "PFAS" (famille composée de plus de 4 700 molécules de synthèse) sont produits par l'homme depuis les années 40. Leurs propriétés physico-chimiques (résistantes aux chaleurs intenses ou aux acides, à l’eau et aux graisses…) expliquent leur présence dans un grand nombre de produits de consommation courante et applications industrielles.

Le fait qu'ils soient très largement utilisés ( textiles, emballages alimentaires, cosmétiques, poêles anti-adhésives, mousses anti-incendie, imperméabilisants, cires à parquet, vernis et peintures, etc.), en plus de leur faible dégradation, rend ces substances omniprésentes dans l’environnement, notamment dans les cours d’eau. On parle de "polluants éternels" car ils peuvent rester dans l’environnement des décennies, voire des siècles. Le Rhône, de l'aval de Lyon jusqu'à la Méditerranée, est particulièrement touché.

Selon la littérature scientifique existante, les perfluorés favoriseraient les cancers chez l’homme et les défauts de défense immunitaire des enfants.

Enfin le puits Les Félins à Vourles est lui aussi non-conforme et alimente les communes de Brignais, Brindas, Chaponost, Grézieu-la-Varenne, Messimy, Pollionnay, Sainte-Consorce, Soucieu-en-Jarrest, Thurins et Vaugneray. Au total, environ 147 650 habitants sont impactés par cette contamination.

"Une fois qu’une situation de non-conformité est qualifiée, la position interministérielle provisoire de gestion est appliquée : ne pas restreindre l’usage de l’eau distribuée et mettre en œuvre un plan d’actions destiné à rétablir la qualité de l’eau distribuée dans les meilleurs délais", précise l'ARS. L'eau n'est ainsi pas considérée comme impropre à la consommation.

