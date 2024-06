Oullins : la ville s'associe avec les habitants pour contester l'autorisation de l'extension de Daikin

Ce lundi 17 juin, la ville d'Oullins-Pierre-Bénite s'est associée, sous la forme d’une intervention volontaire, au recours déposé par une l'association contestant l'arrêté préfectoral autorisant l'extension de l'usine Daikin.

Récemment, la préfecture a délivré un arrêté autorisant l'usine Daikin à créer un nouvel atelier de production sur son site. Depuis mai 2022, la préfecture avait mis en place un périmètre de sécurité de 500 mètres autour de la plume de dispersion des rejets, recommandant aux habitants de ne plus consommer les fruits et légumes cultivés dans cette zone.

"Un arrêt immédiat"

La ville a donc exprimé cette contradiction dans un courrier adressé à la préfecture, le collectif "Bien Vivre à Pierre-Bénite" a quant à lui entamé deux actions dans le cadre d'une procédure lancée : une requête au fond pour annuler l’arrêté préfectoral, avec une décision attendue dans environ 18 mois, ainsi qu'un référé pour suspendre l’arrêté et réaliser une étude d’impact. C'est dans cette procédure d’urgence que la ville est intervenue en soutien.

La ville souligne plusieurs points majeurs dans son argumentaire, notamment un risque d'augmentation de pollution, "qui aggraverait une situation environnementale et sanitaire déjà critique" et la nécessité d’une "étude d’impact pour évaluer les rejets en fonction de la production effective de Daikin et des polluants existants".

Dès l'été 2022, la ville d'Oullins-Pierre-Bénite avait déjà porté plainte contre X, plainte à laquelle se sont ajoutées 39 collectivités. Elle demande "l'arrêt immédiat des rejets atmosphériques de PFAS par l'usine Daikin", et assure qu'elle "continuera à défendre les intérêts de nos habitants dans toutes les procédures à venir".