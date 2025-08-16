La Ligue 1 reprend ce week-end et l’Olympique Lyonnais se déplace à Lens ce samedi. Horaire, diffusion TV, voici toutes les informations pour suivre Lens - Lyon en direct.

Le RC Lens sort d’une préparation globalement réussie. Hormis une défaite contre l’AS Roma lors du dernier match amical, les Sang et Or affichent un bilan encourageant avec trois victoires et deux matchs nuls. Portés par l’ambiance toujours bouillante de Bollaert, les hommes de Pierre Sage espèrent offrir un premier succès à leurs supporters et confirmer les promesses affichées cet été.

En face, l’Olympique Lyonnais a vécu des semaines agitées, marquées par les décisions de la DNCG et la menace de relégation administrative. Finalement maintenus en Ligue 1, les Gones peuvent enfin se concentrer sur le terrain. Avec plusieurs départs importants au mercato, l’effectif a été remodelé, et il faudra rapidement trouver de la stabilité.

À quelle heure et sur quelle chaîne voir Lens - Lyon ?

Le coup d’envoi de Lens - Lyon sera donné ce samedi 16 août 2025 à 17h00 au Stade Félix-Bollaert. La rencontre sera diffusée en direct et en exclusivité sur beIN SPORTS 1. Comme chaque saison, le match de Ligue 1 programmé le samedi après-midi reste une exclusivité beIN SPORTS, malgré le lancement de la nouvelle chaîne Ligue 1+.

