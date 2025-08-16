Actualité
Corentin Tolisso. @OL

Diffusion TV : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre Lens - OL ?

  • par Timothée Thomas-Collignon

    • La Ligue 1 reprend ce week-end et l’Olympique Lyonnais se déplace à Lens ce samedi. Horaire, diffusion TV, voici toutes les informations pour suivre Lens - Lyon en direct.

    Le RC Lens sort d’une préparation globalement réussie. Hormis une défaite contre l’AS Roma lors du dernier match amical, les Sang et Or affichent un bilan encourageant avec trois victoires et deux matchs nuls. Portés par l’ambiance toujours bouillante de Bollaert, les hommes de Pierre Sage espèrent offrir un premier succès à leurs supporters et confirmer les promesses affichées cet été.

    En face, l’Olympique Lyonnais a vécu des semaines agitées, marquées par les décisions de la DNCG et la menace de relégation administrative. Finalement maintenus en Ligue 1, les Gones peuvent enfin se concentrer sur le terrain. Avec plusieurs départs importants au mercato, l’effectif a été remodelé, et il faudra rapidement trouver de la stabilité.

    À quelle heure et sur quelle chaîne voir Lens - Lyon ?

    Le coup d’envoi de Lens - Lyon sera donné ce samedi 16 août 2025 à 17h00 au Stade Félix-Bollaert. La rencontre sera diffusée en direct et en exclusivité sur beIN SPORTS 1. Comme chaque saison, le match de Ligue 1 programmé le samedi après-midi reste une exclusivité beIN SPORTS, malgré le lancement de la nouvelle chaîne Ligue 1+.

    Lire aussi : La sérénité de l'OL à l'épreuve de la compétition

    à lire également
    Le streamer lyonnais Zack Nani va diffuser le Championnat saoudien où jouent Karim Benzema et Cristiano Ronaldo

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Diffusion TV : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre Lens - OL ? 13:30
    une femme assise dans une voiture avec un volant
    Des voitures-radars débarquent ce samedi dans un département voisin du Rhône 12:48
    Sur les six personnes incarcérées dans l'affaire de la mort de Thomas, deux sont mineures. @Hugo LAUBEPIN
    Il lance une course-poursuite entre Anse et Lyon et écope de deux ans de prison 12:03
    "Le meilleur de toute l'Histoire" : la star américaine John Cena encense le public lyonnais avant un nouveau show de catch en août 11:20
    Pharmacie
    Rhône : quelles pharmacies ouvertes ce samedi malgré la grève nationale ? 10:30
    d'heure en heure
    Lyon : un nouveau cadre du RN agressé en pleine rue dans le 6e arrondissement 09:53
    Canicule : 54 départements en vigilance orange, dont le Rhône 09:32
    Canicule / Place des Terreaux
    36 degrés attendus, la canicule se poursuit : la météo du samedi 16 août à Lyon 09:09
    Plongeurs Saône
    Un homme de 72 ans retrouvé mort dans la Saône près de Lyon 15/08/25
    Brew pub, la bière artisanale réinventée au cœur de Lyon 15/08/25
    Une nouvelle semaine d'animations gratuites à Villeurbanne 15/08/25
    police lyon faits divers
    Une Lyonnaise et son fils séquestrés à Marseille 15/08/25
    Plusieurs chantiers perturberont la circulation dans le Rhône du 18 au 24 août 15/08/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut