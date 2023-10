Perfluorés à Lyon : les industriels respectent les normes 

Jeudi 12 octobre, une réunion du comité des élus s’est tenue afin d’évoquer les résultats concernant la présence de perfluorés (PFAS) au sud de Lyon. Les résultats affirment que les industriels respectent les normes.

Alors que, mercredi, le groupe écologiste Notre Affaire à Tous - Lyon se félicitait de la transmission de leur référé environnemental contre Arkema au juge des libertés et de la détention , cette nouvelle vient rebattre les cartes. En effet, hier, jeudi 12 octobre, s’est tenu le 8e comité de suivi avec les élus locaux pour évoquer les résultats sur la présence de perfluorés au sud de Lyon.

Les résultats présentés par les services de l’État affirment que les "rejets produits par Daikin demeurent faibles et maîtrisés et que les rejets produits par Arkema respectent les paliers de réduction imposés par l’arrêté préfectoral du 23 septembre 2023" , informe le communiqué de presse.

Les contrôles se poursuivent

Deux arrêtés préfectoraux avaient été pris en juin et juillet 2023 afin de "renforcer la surveillance de l’environnement" et particulièrement concernant "l’air ambiant, les sols, les fruits et légumes, sur la base de l’étude de dispersion des rejets dans l’air qui a été produite par les industriels", affirme également le communiqué. La zone de contrôle concernait un périmètre de 500 mètres autour de la plate-forme industrielle.

"Des résultats en-dessous des valeurs indicatives européennes"

La préfète du Rhône, dans un communiqué de presse

Les prélèvements réalisés dans un jardin municipal de Pierre-Bénite alimentant les cantines gérées par la ville sur des carottes, aubergines, courgettes et pommes-de-terre ont donné des résultats "en-dessous des valeurs indicatives européennes", affirme le communiqué, hormis "un léger dépassement" constaté pour l’échantillon de carottes.

"Depuis le début des investigations sur les matrices végétales, explique la préfecture, il est confirmé que la quasi-totalité des résultats demeure en-dessous des valeurs indicatives de la recommandation de la commission européenne sur les fruits et légumes."

En revanche, "des dépassements de la valeur réglementaire sur l’eau potable" avaient été constatés sur le champ captant de Ternay, "suite aux contrôles sanitaires diligentés par l’ARS." Pour assurer la sécurité de tous, "un plan d’action associant les collectivités et les services de l’État, va être déployé au niveau local", déclare le communiqué. Des contrôles et des travaux vont être mis en place.

Les recommandations sur les oeufs et la volaille restent en vigueur

Mais des recommandations restent en vigueur. Il est toujours conseillé de ne pas consommer les oeufs et la viande de volaille de 18 communes et arrondissements. À savoir, Pierre-Bénite, Oullins, Saint-Genis-Laval, Irigny, Lyon 2, Lyon 7, Lyon 8, La Mulatière, Brignais, Sainte-Foy-lès- Lyon, Feyzin, Saint Fons, Vernaison, Francheville, Solaize, Charly, Vourles, Chaponost. Là aussi, de nouveaux prélèvements ont été effectués. "88 échantillons d’œufs ont ainsi pu être collectés, sur 29 communes, et ont été transmis au laboratoire", informe le communiqué.

Tous les prochains résultats de ces contrôles seront présentés aux élus d’ici la fin de l’année.

Quant aux élevages professionnels proches de la plate-forme industrielle, tous les prélèvements réalisés par la DDPP, sur les poules pondeuses et la viande, sont "conformes à la réglementation".