Pierre-Bénite : pas de nouvelle suspension de l'arrêté préfectoral pour Daikin

Depuis 2021, l'extension de l'usine Daikin à Oullins-Pierre-Bénite suscite le débat. Le tribunal administratif de Lyon a tranché ce jeudi, en rejetant finalement la suspension de l'arrêté préfectoral autorisant le projet.

Malgré une première victoire en juin 2024, les opposants au projet d'extension de l'usine Daikin Chemical France basée à Oullins-Pierre-Bénite (Rhône) doivent finalement faire marche arrière. Le tribunal administratif de Lyon a rejeté ce jeudi la suspension de l'arrêté préfectoral autorisant le projet.

En juin dernier, le juge des référés du tribunal administratif avait suspendu l'arrêté préfectoral autorisant cette extension. La raison ? Il estimait notamment qu'une étude d'impact était nécessaire pour évaluer l'impact des émissions de bisphénol AF en plein coeur de la vallée de la Chimie, une zone d'habitation très peuplée et déjà fortement polluée aux PFAS (ou polluants éternels).

Lire aussi : Près de Lyon : la justice suspend l'arrêté préfectoral autorisant l'extension de l'usine Daikin

À la suite de cette décision, la société Daikin avait alors déposé un nouveau dossier : un projet identique avec différentes améliorations visant à réduire fortement les pollutions aux PFAS. "Les juges des référés constatent que le projet d’installation de pré-compound comprend désormais, en plus du dépoussiéreur déjà mis en place, un pré-filtre et une unité de filtration absolue, par des filtres HEPA 14 de très haute efficacité", indique le communiqué du tribunal administratif de Lyon publié ce 23 janvier.

Pour rappel, en 2021, la société de fabrication de matières plastiques avait proposé à la préfecture du Rhône un projet d'extension dit de "pré-compound", soit une unité pour incorporer des additifs et notamment du bisphénol AF aux plaques polymères déjà fabriquées sur le site. Une extension qui divise depuis habitants et autorités.

Feu vert pour le redémarrage en octobre 2024

Mais voilà, un arrêté pris par l'État le 15 octobre 2024 a finalement à nouveau autorisé l'extension et a imposé des prescriptions complémentaires à la société Daikin. Et ce malgré les demandes de suspensions des associations Bien vivre à Pierre-Bénite et Générations futures, ainsi que des communes voisines. Un recours en référé avait alors été fait par les opposants, donnant rendez-vous aux deux parties ce 22 janvier.

Lire aussi : À Pierre-Bénite, Daikin reprend la production d'un perfluoré, dans un cadre "plus strict"

Et le tribunal a finalement rendu son verdict : l'arrêté ne sera finalement pas suspendu. "Les juges des référés considèrent qu’en l’absence d’incidences notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine, et de modification substantielle de l’installation (...) une telle étude n’était pas requise, contrairement à ce que prétendaient les requérants", indique le communiqué du tribunal administratif de Lyon.