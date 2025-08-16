Actualité
Sur les six personnes incarcérées dans l'affaire de la mort de Thomas, deux sont mineures. @Hugo LAUBEPIN
Illustration. @Hugo LAUBEPIN

Il lance une course-poursuite entre Anse et Lyon et écope de deux ans de prison

  • par LC

    • Un homme de 37 ans a été condamné à deux ans de prison, dont un ferme, après une course-poursuite spectaculaire le 10 août dernier, qui s’est terminée à l’entrée du tunnel de Fourvière.

    Selon Le Progrès, tout est parti d’un contrôle de gendarmerie à Anse, vers 15 h 50. Au volant de la voiture de son frère, empruntée sans autorisation et pensant le véhicule non assuré, le conducteur, en défaut de permis, a d’abord obtempéré avant de reculer brusquement et percuter la voiture des gendarmes. Il a ensuite pris la fuite, déclenchant une poursuite de plus de 30 km vers Lyon.

    Sur la M6, limitée à 70 km/h, il a atteint 176 km/h, grillé des feux rouges, circulé à contresens, emprunté la bande d’arrêt d’urgence et une voie fermée pour travaux. Sa cavale a pris fin dans un embouteillage à l’entrée du tunnel de Fourvière. Interpellé par les policiers de la BAC après un refus d’obtempérer, il a été extrait de force du véhicule. Trois membres des forces de l’ordre ont été légèrement blessés.

    Un an ferme

    Jugé jeudi 14 août par le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône, l’homme, originaire des Comores et au casier judiciaire vierge, a reconnu les faits et présenté ses excuses. Le ministère public a dénoncé un "comportement ultra-dangereux" et requis sa détention immédiate. Le tribunal l’a condamné à deux ans de prison, dont un an ferme avec mandat de dépôt.

    à lire également
    "Le meilleur de toute l'Histoire" : la star américaine John Cena encense le public lyonnais avant un nouveau show de catch en août

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    une femme assise dans une voiture avec un volant
    Des voitures-radars débarquent ce samedi dans un département voisin du Rhône 12:48
    Sur les six personnes incarcérées dans l'affaire de la mort de Thomas, deux sont mineures. @Hugo LAUBEPIN
    Il lance une course-poursuite entre Anse et Lyon et écope de deux ans de prison 12:03
    "Le meilleur de toute l'Histoire" : la star américaine John Cena encense le public lyonnais avant un nouveau show de catch en août 11:20
    Pharmacie
    Rhône : quelles pharmacies ouvertes ce samedi malgré la grève nationale ? 10:30
    Lyon : un nouveau cadre du RN agressé en pleine rue dans le 6e arrondissement 09:53
    d'heure en heure
    Canicule : 54 départements en vigilance orange, dont le Rhône 09:32
    Canicule / Place des Terreaux
    36 degrés attendus, la canicule se poursuit : la météo du samedi 16 août à Lyon 09:09
    Plongeurs Saône
    Un homme de 72 ans retrouvé mort dans la Saône près de Lyon 15/08/25
    Brew pub, la bière artisanale réinventée au cœur de Lyon 15/08/25
    Une nouvelle semaine d'animations gratuites à Villeurbanne 15/08/25
    police lyon faits divers
    Une Lyonnaise et son fils séquestrés à Marseille 15/08/25
    Plusieurs chantiers perturberont la circulation dans le Rhône du 18 au 24 août 15/08/25
    Article payant Immobilier : les maisons de rêve en vente autour de Lyon 15/08/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut