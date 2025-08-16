Un homme de 37 ans a été condamné à deux ans de prison, dont un ferme, après une course-poursuite spectaculaire le 10 août dernier, qui s’est terminée à l’entrée du tunnel de Fourvière.

Selon Le Progrès, tout est parti d’un contrôle de gendarmerie à Anse, vers 15 h 50. Au volant de la voiture de son frère, empruntée sans autorisation et pensant le véhicule non assuré, le conducteur, en défaut de permis, a d’abord obtempéré avant de reculer brusquement et percuter la voiture des gendarmes. Il a ensuite pris la fuite, déclenchant une poursuite de plus de 30 km vers Lyon.

Sur la M6, limitée à 70 km/h, il a atteint 176 km/h, grillé des feux rouges, circulé à contresens, emprunté la bande d’arrêt d’urgence et une voie fermée pour travaux. Sa cavale a pris fin dans un embouteillage à l’entrée du tunnel de Fourvière. Interpellé par les policiers de la BAC après un refus d’obtempérer, il a été extrait de force du véhicule. Trois membres des forces de l’ordre ont été légèrement blessés.

Un an ferme

Jugé jeudi 14 août par le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône, l’homme, originaire des Comores et au casier judiciaire vierge, a reconnu les faits et présenté ses excuses. Le ministère public a dénoncé un "comportement ultra-dangereux" et requis sa détention immédiate. Le tribunal l’a condamné à deux ans de prison, dont un an ferme avec mandat de dépôt.