bruno bernard, président de la métropole de Lyon, à la préfecture du Rhône
Le président écologiste de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard. (Photo Matthieu Delaty / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Sécurité dans les TCL : Bruno Bernard se félicite, l’opposition démonte ses chiffres

  • par Timothée Thomas-Collignon

    • Bruno Bernard s’est félicité de la baisse de la délinquance dans les transports lyonnais. Des chiffres aussitôt remis en cause par l’opposition qui l’accuse de travestir la réalité.

    Bruno Bernard, le président de la Métropole et du Sytral, s’est félicité ce samedi d’avoir « réussi à faire reculer la délinquance dans les transports » grâce à 500 agents mobilisés, 2 700 caméras installées depuis 2020, un budget renforcé et davantage de prévention. Selon lui, le réseau TCL serait aujourd’hui « trois fois moins touché par la délinquance que les autres grandes métropoles ».

    Un satisfecit qui a fait réagir l'un de ses opposants, Édouard Hoffmann, candidat à la mairie de Lyon en 2026. « Oui, les chiffres baissent… mais après l’explosion de 2021 (+45 %), ils ne pouvaient que reculer mécaniquement. Or, ce sont encore près de 20 agressions par jour dans nos transports », a-t-il répondu, appelant à créer « une vraie police des transports, formée et visible ».

    Lire aussi : Qui est Édouard Hoffmann, le 5e candidat aux élections municipales de Lyon ?

    Bernard a aussitôt répliqué, accusant son opposant de « déformer la réalité ». Il rappelle que 2021 a été marquée partout par une hausse des faits après la chute due aux confinements, et qu’il faut comparer avec 2019 pour éviter les biais. Selon lui, le chiffre des « 20 agressions par jour » englobe TER, trains et cars, bien au-delà des TCL.

    Lyon : un nouveau cadre du RN agressé en pleine rue dans le 6e arrondissement

