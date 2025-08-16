Canicule : 54 départements en vigilance orange, dont le Rhône

Pour le troisième jour consécutif, le Rhône est en vigilance orange canicule, tout comme 53 autres départements.

Météo-France a placé ce samedi 54 départements en vigilance orange pour canicule, principalement dans la moitié sud et le centre de la France. Le Rhône est concerné pour le troisième jour consécutif, après avoir été placé en vigilance rouge mercredi dernier.

Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, tous les départements sont en alerte, avec des températures maximales attendues entre 34 et 38 °C, localement plus. À Lyon, le mercure devrait atteindre 36 °C en fin d’après-midi et rester au-dessus de 30 °C jusque tard dans la soirée.

Pour samedi 16 août 2025 :

🟠 54 départements en Vigilance orange et l'Andorre



Pour dimanche 17 août 2025 :

🟠 36 départements en Vigilance orange et l'Andorre



Les autorités rappellent les recommandations en période de fortes chaleurs : boire régulièrement, éviter les efforts physiques aux heures les plus chaudes, maintenir les logements au frais et prendre des nouvelles de ses proches fragiles. La canicule devrait se poursuivre au moins jusqu’à mardi ou mercredi, selon les prévisions.