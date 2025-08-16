Actualité
@Antoine Merlet

Canicule : 54 départements en vigilance orange, dont le Rhône

  • par LC

    • Pour le troisième jour consécutif, le Rhône est en vigilance orange canicule, tout comme 53 autres départements.

    Météo-France a placé ce samedi 54 départements en vigilance orange pour canicule, principalement dans la moitié sud et le centre de la France. Le Rhône est concerné pour le troisième jour consécutif, après avoir été placé en vigilance rouge mercredi dernier.

    Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, tous les départements sont en alerte, avec des températures maximales attendues entre 34 et 38 °C, localement plus. À Lyon, le mercure devrait atteindre 36 °C en fin d’après-midi et rester au-dessus de 30 °C jusque tard dans la soirée.

    Les autorités rappellent les recommandations en période de fortes chaleurs : boire régulièrement, éviter les efforts physiques aux heures les plus chaudes, maintenir les logements au frais et prendre des nouvelles de ses proches fragiles. La canicule devrait se poursuivre au moins jusqu’à mardi ou mercredi, selon les prévisions.

    à lire également
    Lyon : un nouveau cadre du RN agressé en pleine rue dans le 6e arrondissement

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Lyon : un nouveau cadre du RN agressé en pleine rue dans le 6e arrondissement 09:53
    Canicule : 54 départements en vigilance orange, dont le Rhône 09:32
    Canicule / Place des Terreaux
    36 degrés attendus, la canicule se poursuit : la météo du samedi 16 août à Lyon 09:09
    Plongeurs Saône
    Un homme de 72 ans retrouvé mort dans la Saône près de Lyon 15/08/25
    Brew pub, la bière artisanale réinventée au cœur de Lyon 15/08/25
    d'heure en heure
    Une nouvelle semaine d'animations gratuites à Villeurbanne 15/08/25
    police lyon faits divers
    Une Lyonnaise et son fils séquestrés à Marseille 15/08/25
    Plusieurs chantiers perturberont la circulation dans le Rhône du 18 au 24 août 15/08/25
    Article payant Immobilier : les maisons de rêve en vente autour de Lyon 15/08/25
    gendarme
    Près de Lyon : un homme de 58 ans avoue une série d'incendies criminels 15/08/25
    Drôme : pour prévenir les inondations, la mémoire des habitants mobilisée 15/08/25
    Alain Bauer
    Article payant “Les Frères musulmans, comme d’autres bien plus violents, sont déjà largement présents à Lyon” 15/08/25
    Les arnaqueurs profitent des vacances, la gendarmerie du Rhône alerte 15/08/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut