Près de Lyon, des "polluants éternels" dans les œufs de 12 communes

La présence de perfluorés, aussi appelés "polluants éternels", a été détectée dans des proportions importantes dans des œufs pondus chez des particuliers sur plusieurs communes.

La préfecture du Rhône alerte sur la présence de perfluorés dans des proportions significatives dans des œufs pondus près de Lyon. L'étude a montré que quatre communes étaient concernées par ces contaminations.

Mercredi 29 mars 2023, les services de l’État ont présenté aux Maires de Pierre-Bénite, Oullins, Saint Genis-Laval et Irigny les résultats des 30 prélèvements portant sur les œufs réalisés auprès de particuliers installés sur leur territoire communal. Sur 30 prélèvements, 26 révèlent des valeurs qui dépassent les taux autorisés par la réglementation européenne.

Les mesures sanitaires

Plusieurs nouvelles mesures vont être mises en œuvre dans les prochaines semaines pour des raisons de santé publique. D'abord, le maintien des recommandations de ne pas consommer les œufs et la viande des volailles appartenant à des particuliers sur les territoires des quatre communes. Ensuite, des prélèvements de terre seront réalisés sur plusieurs sites et un questionnaire sera adressé aux particuliers concernés pour analyser le mode d’élevage et d’alimentation de leurs poules pondeuses.

D'autre part, le territoire de recherches va être élargi à une douzaine de communes : Lyon 7e et 8e, Solaize, Sainte Foy-Lès-Lyon, Feyzin, Vourles, La Mulatière, Chaponost, Francheville, Saint-Fons, Brignais, Charly et Vernaison. Y consommer des œufs et de la viande produits chez des particuliers y est aussi déconseillé. Des prélèvements d’œufs de poules pondeuses en élevage et chez les particuliers vont être réalisés.

Les informations et données recueillies seront disponibles en ligne sur les sites de la préfecture, de l'ARS et de la DREAL.