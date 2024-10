Dans une lettre écrite à la ministre de la transition écologique, les parlementaires EELV du Rhône accusent la préfète de vouloir tenter un passage en force en faveur de Daikin Chemical à Pierre-Bénite, mis en cause dans la pollution aux PFAS.

Il y a quelques jours, lundi 30 septembre, la consultation publique concernant le projet d'extension de Daikin Chemical à Pierre-Bénite prenait fin. Peu de temps après, vendredi 4 octobre, les parlementaires écologistes du Rhône ont envoyé une lettre à la ministre de la transition écologique, Agnès Pannier-Runacher.

Pour rappel, Daikin et son voisin, le groupe chimique Arkema, sont mis en cause dans la pollution massive du sud de l'agglomération lyonnaise aux polluants éternels, les PFAS, des molécules persistantes dans l’environnement et soupçonnées ou identifiées comme dangereuses pour la santé. Une "augmentation significative de l’émission de produits toxiques" avait été notée par le tribunal administratif de Lyon, en juin dernier.

Les Verts veulent une "consultation plus approfondie"

Dans leur lettre, les Ecologistes du Rhône dénoncent un passage en force de la Préfète du département, Fabienne Buccio, pour "permettre à court terme la reprise de l'exploitation de cette nouvelle unité en prenant un nouvel arrêté, sur le fondement d'éléments nouveaux fournis par Daikin Chemical France". Et suggèrent : "Il nous semble donc indispensable qu'une consultation plus approfondie soit mise en place pour un tel projet".

Aussi, un rassemblement avait été organisé le dernier jour de la consultation publique par les principaux collectifs et associations engagés dans la lutte contre la pollution aux PFAS. "Nous vous demandons, Madame la Ministre, en vertu du principe de précaution, de vous opposer à toute autorisation précipitée d'exploitation de la nouvelle unité de production de la société Daikin Chemical France à Oullins-Pierre-Bénite", concluent ainsi les parlementaires.

