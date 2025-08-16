Actualité
Lac de Miribel-Jonage. (Crédit Brice Robert)

Miribel-Jonage : le dispositif de sécurité renforcé après quatre noyades depuis juin

  • par Timothée Thomas-Collignon

    • Douze sauveteurs sont mobilisés ce week-end au Grand Parc de Miribel-Jonage pour encadrer les baignades, après quatre décès depuis le mois de juin.

    À l’occasion du week-end prolongé de l’Assomption, l’affluence est forte sur les plages du Grand Parc de Miribel-Jonage, qui peuvent accueillir jusqu’à 50 000 visiteurs par jour en été. Mais depuis le mois de juin, quatre personnes y ont perdu la vie dans des noyades, la dernière en date remontant au 13 août. Face à cette situation, le dispositif de surveillance a été renforcé : douze maîtres-nageurs sauveteurs assurent la sécurité sur les quatre plages du site.

    Les responsables du site et MNS (Maîtres-Nageurs Sauveteurs), interrogés par France 3, alertent sur la recrudescence des comportements à risque, comme la baignade hors zones surveillées, le manque de surveillance des enfants ou la consommation d’alcool avant de se baigner.

