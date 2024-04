Pollution aux PFAS : Arkema et Daikin perquisitionnés par la gendarmerie

Les industriels Arkema et Daikin ont été perquisitionnés ce mardi par la gendarmerie. Des perquisitions menées à la suite d'une plainte collective déposée l'année dernière.

Alors qu'une audience se tenait ce mardi opposant la Métropole de Lyon à Arkema et Daikin, nos confrères de France 3

révèlent que dans le même temps des perquisitions ont été menées dans plusieurs sites des deux industriels. Ces perquisitions ont été menées dans le cadre d'une plainte collective déposée par les maires de plusieurs communes en 2023 pour mise en danger de la vie d'autrui. La plainte entendait dénoncer les rejets de PFAS dans l'environnement de la part des deux entreprises chimiques.

40 gendarmes mobilisés à Arkema

Une quarantaine de gendarmes de l'OCLAESP de Lyon (Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique) étaient ainsi mobilisés à Pierre-Bénite sur le site d'Arkema. Les bâtiments administratifs et les bureaux de la direction ont été perquisitionnés. Daikin, usine voisine d'Arkema, a également fait l'objet d'une perquisition ce mardi.

En mai 2022, le maire de Pierre-Bénite, Jérôme Moroge, avait porté plainte contre les deux industriels avant d'être rejoint à l'automne 2023 par 41 communes de la région.

"Arkema continue de coopérer avec les autorités"

Toujours selon nos confrères de France 3, la direction d'Arkema a confirmé que des enquêteurs étaient présents sur le site industriel ce mardi matin. "Au cours de ces perquisitions, qui sont toujours en cours, Arkema a remis aux enquêteurs l’ensemble des éléments demandés. Arkema, comme il l’a toujours fait, continue de coopérer avec les autorités" explique l'industriel. D'autres perquisitions ont eu lieu dans les locaux du groupe en région parisienne.

Arkema et Daikin avaient été pointées du doigt suite aux révélations des journalistes de "Vert de rage" concernant la présence dans l'eau potable, l'air ou encore le lait maternel de PFAS, polluant éternel, dans plusieurs communes au sud de Lyon. En décembre dernier la préfecture du Rhône avait communiqué et indiqué que les rejets de Daikin dans le Rhône demeuraient "faibles et maîtrisés".

Les recherches menées par les enquêteurs devraient durer plusieurs jours au sein des deux entreprises.

Les PFAS ?

Les "PFAS" (famille composée de plus de 4 700 molécules de synthèse) sont produits par l'homme depuis les années 40. Leurs propriétés physico-chimiques (surfactantes, résistantes aux chaleurs intenses ou aux acides, à l’eau et aux graisses…) expliquent leur présence dans un grand nombre de produits de consommation courante et applications industrielles.

Le fait qu'ils soient très largement utilisés ( textiles, emballages alimentaires, cosmétiques, poêles anti-adhésives, mousses anti-incendie, imperméabilisants, cires à parquet, vernis et peintures, etc.), en plus de leur faible dégradation, rend ces substances omniprésentes dans l’environnement, notamment dans les cours d’eau. On parle de "polluants éternels" car ils peuvent rester dans l’environnement des décennies, voire des siècles. Le Rhône, de l'aval de Lyon jusqu'à la Méditerranée, est particulièrement touché.

Selon la littérature scientifique existante, les perfluorés favoriseraient les cancers chez l’homme et les défauts de défense immunitaire des enfants.

