Pollution à Lyon : vers une amélioration ce vendredi

La situation s'améliore légèrement dans le ciel lyonnais ce vendredi grâce notamment au vent de nord et à la légère baisse des températures.

Si ce vendredi 16 mai sera de nouveau printanier à Lyon et dans toute l'agglomération lyonnaise, le vent de nord soufflera très fort toute la journée et les températures seront en légère baisse par rapport à la veille. Des conditions météos favorables et qui devraient permettre de noter une légère amélioration sur la qualité de l'air à Lyon.

Les concentrations en ozone devraient peu évoluer et ainsi la qualité de l'air restera moyenne à dégradée ce vendredi. A Lyon, hormis l'ozone, les multi-polluants seront en grande quantité dans l'air, alors que la concentration en dioxyde de soufre ou d'azote restera bonne.