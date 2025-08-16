Actualité
Michel Dulac (à gauche) avant de monter dans une voiture de police pour prendre en chasse les voleurs. Capture d’écran vidéo Franck Müller.

Lyon : un nouveau cadre du RN agressé en pleine rue dans le 6e arrondissement

  • par Timothée Thomas-Collignon

    • L’ancien élu régional et président du mouvement Spartacus Michel Dulac s’est fait arracher sa chaîne en or jeudi midi avenue de Saxe à Lyon. La police a pu récupérer le bijou, mais les auteurs ont pris la fuite.

    Les faits se sont produits jeudi 14 août vers midi, au niveau du 54 avenue Maréchal de Saxe, dans le 6e arrondissement de Lyon, a révélé Lyon Mag. Michel Dulac, 82 ans, ancien conseiller régional du Rassemblement national (2016-2021) et fleuriste à Lyon, se trouvait devant la permanence de son mouvement politique Spartacus lorsqu’il a été attaqué par deux individus. L’un d’eux lui a arraché sa chaîne en or avant de prendre la fuite avec un complice.

    Selon les informations du Progrès, les effectifs de la Brigade anticriminalité, rapidement sur place, ont pu retrouver le bijou volé. Les agresseurs, eux, n’ont pas été localisés. Après l’agression, Michel Dulac est monté à bord d’un véhicule de police pour tenter d’aider à repérer les suspects.

    @franckmuller7

    Agression de Michel Dulac aujourd'hui au 54 avenue de Saxe..(devant la permanence de Spartacus )...Il était midi, en plein cœur du 6 ° arrondissement de Lyon (plutôt bourgeois). L'insécurité gagne du terrain, il est temps de réagir avec SPARTACUS.#mairiedelyon #ecolo #lyon #agression

    ♬ son original - Franck Muller

    Un ancien candidat du RN déjà agressé à Lyon cette semaine

    L’ancien élu prépare actuellement le retour de son mouvement Spartacus pour les municipales et métropolitaines de 2026. Cette agression survient quelques jours après une autre altercation impliquant un membre du RN cette semaine à Lyon. L'ancien candidat à la 3e circonscription du Rhône, Gérard Vollory (RN), avait été pris à parti et insulté par une femme dans le métro à la Guillotière.

