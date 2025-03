A l'occasion de la présentation du festival "Explore ta santé", la Ville de Lyon a annoncé qu'elle allait voter, lors de son prochain conseil municipal, sa "stratégie de protection contre les PFAS".

C'est un texte qui devrait être scruté par les Lyonnaises et les Lyonnais et un vote qui pourrait être l'un des moments forts du prochain conseil municipal de Lyon qui se tiendra le 27 mars prochain. A l'occasion de la présentation du festival "Explore ta santé", festival dédié à la santé sous toutes ses formes, la Ville de Lyon a annoncé qu'elle s'apprêtait à voter sa "stratégie de protection contre les PFAS".

Ces substances dites perfluorés et également appelées "polluants éternels" sont présentes en nombre dans la Métropole de Lyon. Plusieurs arrondissements de Lyon avaient d'ailleurs été concernés en avril 2023 par une interdiction de consommation d'œufs et de viande des volailles des poulaillers appartenant à des particuliers.

Protéger sa population

La pollution d'ampleur, qui touche aussi bien l'air, la terre que l'eau, avait poussé de nombreuses collectivités à réagir pour demander aux industriels, notamment à Arkema et Daikin, de rendre des comptes. C'est dans cette démarche et pour "protéger sa population" que la mairie lyonnaise entend voter ce document cadre qui "s'inscrit dans une démarche à la fois volontariste et partenariale menée par la municipalité depuis 2020 sur les questions de santé".

"Ce texte qui sera donc voté fin mars aura trois objectifs principaux" explique d'ailleurs Céline de Laurens, adjointe au maire déléguée à la Santé. "On veut pouvoir prévenir et informer la population sur les risques d'exposition, contribuer à fournir des connaissances et de la documentation sur ce sujet des PFAS et enfin faire cesser les pollutions" poursuit l'adjointe. Pour ce dernier point, Grégory Doucet veut "faire respecter le droit en la matière" et se félicite du vote récent de la loi anti PFAS à l'Assemblée Nationale. "C'est une énorme avancée car c'est le texte le plus aboutit qui n'a jamais existé sur ce sujet" complète l'édile.

Le 20 février dernier, les députés ont approuvé un texte de loi visant à restreindre l'usage des polluants éternels dans différents produits, la France se dotant ainsi de sa toute première législation contre les substances per- et polyfluoroalkylées. Ces plus de 10 000 molécules chimiques sont utilisées dans de très nombreux produits de la vie quotidienne, des poêles aux cosmétiques en passant par les peintures ou les emballages alimentaires.

Les PFAS ?

Les "PFAS" (famille composée de plus de 4 700 molécules de synthèse) sont produits par l'homme depuis les années 40. Leurs propriétés physico-chimiques (résistantes aux chaleurs intenses ou aux acides, à l’eau et aux graisses…) expliquent leur présence dans un grand nombre de produits de consommation courante et applications industrielles. Le fait qu'ils soient très largement utilisés ( textiles, emballages alimentaires, cosmétiques, poêles anti-adhésives, mousses anti-incendie, imperméabilisants, cires à parquet, vernis et peintures, etc.), en plus de leur faible dégradation, rend ces substances omniprésentes dans l’environnement, notamment dans les cours d’eau. On parle de "polluants éternels" car ils peuvent rester dans l’environnement des décennies, voire des siècles. Le Rhône, de l'aval de Lyon jusqu'à la Méditerranée, est particulièrement touché.

Selon la littérature scientifique existante, les perfluorés favoriseraient les cancers chez l’homme et les défauts de défense immunitaire des enfants.

