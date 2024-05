Alors qu'Arkema comparaîtra devant le tribunal judiciaire de Lyon dans quelques jours pour la pollution aux Perfluorés autour de son usine de Pierre-Bénite, le géant de l'industrie chimique a signé un accord financier de plus de 100 millions de dollars aux Etats-Unis dans une affaire de pollution similaire.

Selon nos confrères de France 3 Rhône-Alpes, Arkema aurait signé aux Etats-Unis un accord financier pour régler un litige de pollution aux Perfluorés (Pfas) autour d'une de ses anciennes usines du New Jersey. L'entreprise française était accusée d'être responsable de la pollution de l'environnement aux PFAS lorsqu'elle occupait l'usine chimique entre 1985 et 1990. Arkema a ainsi signé, avec le département de la protection de l'environnement du New Jersey un accord de 109 millions de dollars pour la compensation de dommages et la dépollution autour de son ancien site. L'entreprise Solvay, qui a repris le site à la fin des années 90, était également poursuivie et a accepté de payer 393 millions de dollars l'année dernière.

La même pollution qu'autour de Pierre-Bénite

Une pollution similaire à celle observée autour de l'usine Arkema de Pierre-Bénite dans le sud de la Métropole de Lyon. Des traces de PFAS ont été retrouvées dans l'air, dans l'eau et dans les sols autour de l'usine dans le New Jersey. Les mêmes molécules étaient présentes dans les différents prélèvements effectués au sud de Lyon.

En 2019, le département de l'environnement du New Jersey avait ordonné aux deux industriels de prendre à leur charge la dépollution du site. Arkema et Solvay n'avait pas donné suite, ce qui avait poussé le département de l'environnement à intenter une action en justice en 2020.

Arkema attaqué par la Métropole de Lyon

De nombreuses procédures judiciaires sont en cours aux Etats-Unis contre plusieurs industriels. Le scandale autour des PFAS avait débuté au début des années 2000 après les révélations faites par un avocat sur cette pollution de grande ampleur. De nombreux industriels ont depuis conclu des accords financiers de plusieurs milliards de dollars pour mettre fin aux poursuites. L'accord conclu aux Etats-Unis par Arkema et signé début mai entre l'industriel et l'état du New Jersey, doit encore être approuvé par le tribunal américain.

Lire aussi :

En France, et plus particulièrement dans la Métropole de Lyon, le scandale de la pollution aux PFAS avait éclaté après les révélations en 2022 de l'émission Vert de rage.

Le 9 avril dernier la Métropole de Lyon avait assigné Arkema et Daikin en justice afin d'obtenir une expertise judiciaire. La collectivité entend mettre en œuvre le principe de pollueur-payeur alors que le coût des travaux pour filtrer les eaux issues des captages contaminés par les PFAS est évalué entre 5 et 10 millions d'euros. Les deux industriels ont rendez-vous le 28 mai prochain devant le tribunal judiciaire de Lyon.

Les PFAS ?

Les "PFAS" (famille composée de plus de 4 700 molécules de synthèse) sont produits par l'homme depuis les années 40. Leurs propriétés physico-chimiques (surfactantes, résistantes aux chaleurs intenses ou aux acides, à l’eau et aux graisses) expliquent leur présence dans un grand nombre de produits de consommation courante et applications industrielles.

Le fait qu'ils soient très largement utilisés (textiles, emballages alimentaires, cosmétiques, poêles anti-adhésives, mousses anti-incendie, imperméabilisants, cires à parquet, vernis et peintures, etc.), en plus de leur faible dégradation, rend ces substances omniprésentes dans l’environnement, notamment dans les cours d’eau. On parle de "polluants éternels" car ils peuvent rester dans l’environnement des décennies, voire des siècles. Le Rhône, de l'aval de Lyon jusqu'à la Méditerranée, est particulièrement touché.

Selon la littérature scientifique existante, les perfluorés favoriseraient les cancers chez l’homme et les défauts de défense immunitaire des enfants.