L'industriel Daikin Chemical France prévoit d'accueillir 40 habitants d'Oullins-Pierre-Bénite sur son site, samedi 22 mars, au sud de Lyon.

Daikin répond. Régulièrement pointé du doigt au moment d'évoquer la question des substances perfluorées (PFAS) au sud de Lyon, l'industriel a décidé d'ouvrir ses portes au public samedi 22 mars au matin. "Nous entendons les attentes pour plus de transparence et de dialogue, et cette journée y participe, comme toutes les visites que nous avons organisées ces derniers mois avec les médias, les associations et les politiques locaux", fait savoir Daikin chemical France à nos confrères du Progrès.

Situé à Oullins-Pierre-Bénite, sur un site Seveso, l'industriel accueillera 40 personnes maximum, sur trois créneaux différents de 9h30 à 11h30 pour des visites de 2 heures comprenant une visite et un échange avec la direction. Les inscriptions sont possibles jusqu'au 10 mars. La candidature doit comprendre nom, prénom et date de naissance, et est à envoyer à info@daikinchemical.fr

Arrêt des rejets de PFAS

Pour rappel, depuis 2021, l'extension de l'usine Daikin à Oullins-Pierre-Bénite suscite le débat. Par un arrêté préfectoral datant de septembre 2022, le géant de l'industrie chimique devait réduire ses rejets aqueux en 6:2 FTS (composé chimique appartenant à la famille des PFAS) jusqu'à l'arrêt complet. L'industriel Arkema et son usine située sur la commune d'Oullins-Pierre-Bénite ont bien stoppé, fin 2024, l'utilisation des PFAS comme surfactants.

Les PFAS ?

Les "PFAS" (famille composée de plus de 4 700 molécules de synthèse) sont produits par l'homme depuis les années 40. Leurs propriétés physico-chimiques (résistantes aux chaleurs intenses ou aux acides, à l’eau et aux graisses…) expliquent leur présence dans un grand nombre de produits de consommation courante et applications industrielles. Le fait qu'ils soient très largement utilisés ( textiles, emballages alimentaires, cosmétiques, poêles anti-adhésives, mousses anti-incendie, imperméabilisants, cires à parquet, vernis et peintures, etc.), en plus de leur faible dégradation, rend ces substances omniprésentes dans l’environnement, notamment dans les cours d’eau. On parle de "polluants éternels" car ils peuvent rester dans l’environnement des décennies, voire des siècles. Le Rhône, de l'aval de Lyon jusqu'à la Méditerranée, est particulièrement touché.

Selon la littérature scientifique existante, les perfluorés favoriseraient les cancers chez l’homme et les défauts de défense immunitaire des enfants.

