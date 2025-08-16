Actualité
@WilliamPham

Près de Lyon : un jeune homme grièvement blessé dans un accident de voiture

  • par Timothée Thomas-Collignon

    • Les pompiers de l’Ain sont intervenus vendredi soir sur deux accidents distincts, survenus à une minute d’intervalle, dont l’un a grièvement blessé un jeune homme à Versailleux.

    Selon le bulletin de renseignement quotidien des sapeurs-pompiers, consulté par Le Progrès, le premier accident est survenu à 23 h 37 vendredi 15 août sur la route de Villars (D904), à Versailleux (Ain). Une seule voiture a été impliquée. La victime, un homme de 24 ans, a été éjectée de son véhicule et retrouvée en arrêt cardiaque à l’arrivée des secours. Réanimé sur place, il a été transporté en urgence vers un hôpital.

    À 23 h 38, un second accident a mobilisé les sapeurs-pompiers sur l’A42, au niveau de Pérouges (Ain), dans le sens ouest-est. Trois voitures étaient impliquées, avec dix personnes au total à bord. Deux blessés légers ont été pris en charge et transportés à l’hôpital.

