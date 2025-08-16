Actualité
John Cena sur le plateau du Tonight Show de Jimmy Fallon. Capture d’écran

"Le meilleur de toute l'Histoire" : la star américaine John Cena encense le public lyonnais avant un nouveau show de catch en août

  • par Timothée Thomas-Collignon

    • John Cena, star américaine du catch, estime que le public attendu à la LDLC Arena le 29 août, à l'occasion du WWE Friday Night Smackdown, sera “le meilleur de toute l’Histoire de la WWE”.

    Invité sur le plateau du Tonight Show de Jimmy Fallon, John Cena a partagé son enthousiasme à l’approche du WWE Friday Night Smackdown, programmé le vendredi 29 août à la LDLC Arena de Lyon. "J’ai fait énormément de choses dans ma carrière. J’ai été face à des publics complètement fous. Mais je n’ai jamais été devant le public que notre effectif considère comme le meilleur de toute l’Histoire de la WWE, à Lyon, en France", a-t-il déclaré, se disant "chanceux" de vivre un tel moment.

    En 2024, la salle avait déjà accueilli un Premium Live Event de la WWE, avec près de 11 000 spectateurs par soirée et des records de recettes. Cette année, Cena pourrait y livrer l’un de ses derniers combats, lui qui s’oriente désormais vers le cinéma. "Même à ce stade final, j’apprends encore. Je continue de vivre de nouvelles expériences, et je suis toujours reconnaissant de pouvoir le faire", a confié la légende du catch.

    Le public lyonnais pourra également applaudir Cody Rhodes, Charlotte Flair ou Drew McIntyre lors de ce show, qui précédera le Clash in Paris à "Paris La Défense Arena" le 31 août et WWE Raw le lendemain. Les billets pour l’événement lyonnais s’arrachent déjà.

    à lire également
    Pharmacie
    Rhône : quelles pharmacies ouvertes ce samedi malgré la grève nationale ?

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    "Le meilleur de toute l'Histoire" : la star américaine John Cena encense le public lyonnais avant un nouveau show de catch en août 11:20
    Pharmacie
    Rhône : quelles pharmacies ouvertes ce samedi malgré la grève nationale ? 10:30
    Lyon : un nouveau cadre du RN agressé en pleine rue dans le 6e arrondissement 09:53
    Canicule : 54 départements en vigilance orange, dont le Rhône 09:32
    Canicule / Place des Terreaux
    36 degrés attendus, la canicule se poursuit : la météo du samedi 16 août à Lyon 09:09
    d'heure en heure
    Plongeurs Saône
    Un homme de 72 ans retrouvé mort dans la Saône près de Lyon 15/08/25
    Brew pub, la bière artisanale réinventée au cœur de Lyon 15/08/25
    Une nouvelle semaine d'animations gratuites à Villeurbanne 15/08/25
    police lyon faits divers
    Une Lyonnaise et son fils séquestrés à Marseille 15/08/25
    Plusieurs chantiers perturberont la circulation dans le Rhône du 18 au 24 août 15/08/25
    Article payant Immobilier : les maisons de rêve en vente autour de Lyon 15/08/25
    gendarme
    Près de Lyon : un homme de 58 ans avoue une série d'incendies criminels 15/08/25
    Drôme : pour prévenir les inondations, la mémoire des habitants mobilisée 15/08/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut