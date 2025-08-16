John Cena, star américaine du catch, estime que le public attendu à la LDLC Arena le 29 août, à l'occasion du WWE Friday Night Smackdown, sera “le meilleur de toute l’Histoire de la WWE”.

Invité sur le plateau du Tonight Show de Jimmy Fallon, John Cena a partagé son enthousiasme à l’approche du WWE Friday Night Smackdown, programmé le vendredi 29 août à la LDLC Arena de Lyon. "J’ai fait énormément de choses dans ma carrière. J’ai été face à des publics complètement fous. Mais je n’ai jamais été devant le public que notre effectif considère comme le meilleur de toute l’Histoire de la WWE, à Lyon, en France", a-t-il déclaré, se disant "chanceux" de vivre un tel moment.

En 2024, la salle avait déjà accueilli un Premium Live Event de la WWE, avec près de 11 000 spectateurs par soirée et des records de recettes. Cette année, Cena pourrait y livrer l’un de ses derniers combats, lui qui s’oriente désormais vers le cinéma. "Même à ce stade final, j’apprends encore. Je continue de vivre de nouvelles expériences, et je suis toujours reconnaissant de pouvoir le faire", a confié la légende du catch.

Le public lyonnais pourra également applaudir Cody Rhodes, Charlotte Flair ou Drew McIntyre lors de ce show, qui précédera le Clash in Paris à "Paris La Défense Arena" le 31 août et WWE Raw le lendemain. Les billets pour l’événement lyonnais s’arrachent déjà.