Les courses hippiques dans le Rhône et en Auvergne-Rhône-Alpes

Véritable loisir populaire, les courses hippiques attirent chaque année un public de plus en plus nombreux. En la matière, Auvergne-Rhône-Alpes galope à bride abattue.

"Le spectacle des courses sur les hippodromes s’impose comme un loisir populaire, se réjouit la Fédération nationale des courses hippiques (FNCH). Passionnés de sport, joueurs néophytes ou aguerris, familles ou groupes d’amis à la recherche d’une escapade conviviale, les hippodromes offrent une expérience à la fois divertissante et éducative pour tous , ajoute la FNCH. La progression observée concerne toutes les tranches d’âge."

Si les courses hippiques sont concurrencés par d'autres loisirs, les acteurs de la filière ont mis en place "une offre événementielle pour capter des nouveaux publics" et développer "une politique de promotion dynamique et innovante de toutes les sociétés de courses régionales (...) pour positionner les hippodromes comme une destination incontournable".

Auvergne-Rhône-Alpes, 2e région équine de France

Deuxième région équine de France, derrière la Normandie, au regard du nombre d’acteurs (propriétaires, cavaliers, éleveurs, palefreniers, soigneurs, selliers, vétérinaires, entraîneurs, directeurs d’hippodromes, maréchaux-ferrants, etc.), Auvergne-Rhône-Alpes a la fièvre du cheval. "La filière équine régionale est l’une des plus belles de France, assure Alain Mouret Lafage, directeur territorial de l’IFCE. Tous les pans sont représentés, de la production des chevaux, à leur valorisation et leur utilisation, ce qui en fait une filière exemplaire.”

Si les hippodromes sont des enceintes sportives, ils sont depuis plusieurs années devenus des théâtres de loisirs, ouvertes à tous, gratuits pour els moins d e18 ans, qui permettant à tous les membres d'une famille de s'amuser, les grands peuvent parier, les plus jeunes regarder la course ou bien s'amuser près des pistes avec des animations proposées à chaque réunion hippique.



Les hippodromes, enceintes sportives et de loisirs

Trot attelé, trot monté, au galop, à l'obstacle... 600 millions d'euros sont pariés bon an mal an dans les 540 "réunions" organisées dans les douze hippodromes d'Auvergne-Rhône-Alpes.



"Les paris joués sur les courses hippiques constituent un flux financier majeur de la filière équine en France, explique l'Institut français du cheval et de l'équitation (IFCE). Les encouragements en courses sont distribués sont 4 formes : la prime aux éleveurs, la prime aux propriétaires, les contributions diverses et les prix et allocations. Cependant la prime aux propriétaires ne concerne pas les courses d'obstacle et de trot."

Les différentes disciplines hippiques

Il existe différentes disciplines dans les courses hippiques à savoir : le trot, le plat et l'obstacle. l’occasion d’une journée hippique, appelée "réunion", il est communément organisé entre 7 et 9 courses sur l’hippodrome, avec un départ toutes les demi-heures (selon la FNCH).

Les courses françaises jouissent d’une réputation internationale.

Trot - Monté & Attelé

Le trot correspond à une certaine allure du cheval : antérieur gauche / postérieur droit puis antérieur droit / postérieur gauche appuyés en même temps au sol. Le but est de le pratiquer le plus vite possible, au risque de galoper et d'être ainsi disqualifié. Il en existe 2 grands types : l'attelé et le monté.

Trot attelé : Le cheval tracte un sulky sur lequel est assis un driver (nom donné au cavalier) avec pour objectif de trotter le plus rapidement possible pour atteindre en premier la ligne d’arrivée.



Trot monté : Sur le même principe, cette discipline impose au cheval de rester au trot, sous peine de disqualification. En revanche, le jockey (cavalier) est assis directement sur le cheval qui est sellé.



Il existe deux types de départ : derrière l’autostart ou à la volte (spécificité française).

L’autostart désigne un véhicule automobile à ailes métalliques rabattables derrière lesquelles les chevaux sont positionnés sur deux lignes et selon leurs numéros respectifs.

Lors d’un départ à la volte, les drivers doivent se positionner perpendiculairement à la piste et, une fois en place, effectuent un quart de tour afin de s’élancer sur la piste de manière synchronisée.

Plat

Les concurrents doivent parcourir entre 900 et 4000 mètres, le plus rapidement possible. Leurs numéros qui déterminent leur position au départ sont tirés au sort. Ainsi, le numéro 1 placé à la corde est le plus avantagé car il courra une distance moins importante.



Lors des courses de plat, les chevaux sont placés dans des stalles de départ numérotées de la corde vers l’extérieur de la piste. Après avoir rentré tous les chevaux dans leurs boites respectives, ces dernières sont toutes ouvertes au même moment pour laisser les chevaux s’élancer et parcourir la distance de la course.

Le galop est l’allure naturelle la plus rapide du cheval avec une vitesse moyenne de 65 à 70km/h. Le poids porté par les chevaux est compris entre 51 et 65 kg, jockey et selle comprise. La distance classique en plat est de 2400 mètres et les cracks jockeys réalisent plus de 1 000 courses / an.

Les hippodromes en Auvergne-Rhône-Alpes

La région Auvergne-Rhône-Alpes compte 12 hippodromes, dont 2 pôles nationaux à Lyon et à Vichy (Lyon concentrant 70 réunions annuelles pour 540 courses, ce qui en fait le 3e hippodrome français).



1 458

1 037 chevaux de trot (+1%) et 421 de galop (-13%)à l'entraînement



Rhône

L'Association des courses hippiques Lyonnaises (hippodrome de Parilly à Bron et hippodrome du Carré de Soie à Vaulx-en-Velin) est née, en 2010, de la fusion de deux sociétés de courses et du souhait de devenir l'une des plus importantes de province. En 2024, l'association a compté 69 réunions de courses au programme dans les trois disciplines.

Comme toutes les sociétés de courses en France, l’ACHL est une association loi 1901 à but non lucratif, contrôlée par les ministères de l’Agriculture et du Budget. Elle est dirigée par un président, Jean-Claude Ravier, élu par un conseil d’administration lui-même élu par un comité composé de bénévoles élus.

Chaque hippodrome garde ses spécificités propres :

Parilly (corde à gauche) : courses de plat et d’obstacles sur herbe courses de trot sur piste en pouzzolane.

Carré de Soie (corde à droite) : courses de plat sur piste en sable fibrée courses de trot sur piste en pouzzolane. Le site bénéficie d’un éclairage performant de ses pistes permettant l’organisation de courses en nocturne.

Les hippodromes de Lyon Parilly et Lyon la Soie en chiffres (source : Hippodromes de Lyon)

Hippodrome Lyon-Parilly

Président : Jean-Claude Ravier

4-6, avenue Pierre Mendes France

Case 34

69500 Bron

04 78 77 45 45

scl@leshippodromesdelyon.fr

www.leshippodromesdelyon.fr

Hippodrome Lyon La Soie

Président : Jean-Claude Ravier

1, avenue de Böhlen

69120 Vaulx-en-Velin

04 72 81 23 70

scl@leshippodromesdelyon.fr

www.leshippodromesdelyon.fr

Ain

Hippodrome Divonne-les-Bains

Président : Fabrice Laura

BP 2

01 220 Divonne-les-Bains

04 50 20 03 72

societedescourses.divonne@mma

www.hippodromedivonnelesbains.com

Hippodrome Châtillon-sur-Chalaronne

Président : Laurent Viricel

BP 66

01 400 Châtillon-sur-Chalaronne

04 74 55 28 14

courses.chatillon01@mma

www.hippodromebelair.fr

Allier

Hippodrome Montluçon - Néris les Bains

Président : Jean-Charles Schill

1 La Croix de Jailles

03 380 Huriel

04 70 05 20 81

societedescourses0437@mma

www.hippodrome-montlucon.com

Hippodrome Vichy-Auvergne

Président : Philippe Bouchara

2 route de Charmeil

03 700

Bellerive-sur-Allier

04 70 32 03 77 - 04 70 30 15 50

contact@coursesvichy.fr

www.courses-de-vichy.fr

L’hippodrome de Vichy-Bellerive est l’un des plus importants hippodromes français. Il accueille chaque année 40 réunions de courses.



Hippodrome Moulins

Président : Roger Winkel

Allée des soupirs

03 000 Moulins

04 70 34 23 85

courses.moulins@orange.fr

Loire

Hippodrome Feurs

Président : Gérard Vacher

3, Bd de l'hippodrome

42110 Feurs

04 77 26 10 45

contact@hippodromedefeurs.com

www.hippodromedefeurs.com

Hippodrome Saint-Galmier

Président : François-Xavier Jay

52 Route de Cuzieu

42330 Saint-Galmier

04 77 54 04 68

contact@hippodrome-saint-galmier.fr

www.hippodrome-saint-galmier.fr

Haute-Loire

Hippodrome Jullianges

Président : Raphaël Paillet

Hippodrome Lachamp Gilbert Best Montreguerry

43500 Jullianges

04 71 03 29 44

societe-hippique-haute-loire@orange.fr

www.hippodrome-jullianges.com

Savoie

Hippodrome Aix-les-Bains

Président : Arnaud de Seyssel

525, rue Pierre Favre

73100 Aix-les-Bains

04 79 61 40 04

aix.hippo@wanadoo.fr

www.hippodrome-aixlesbains.com

Cantal

Hippodrome Aurillac

Président : Manfred Salvaing de Boissieu

15000 Aurillac

06 75 66 67 54

flavien.pianu@gmail.com

Carte du galop en France



Carte du galop en France (source : Observatoire social 2024 - Afasec)

Carte du trot en France

Carte du trot en France (source : Observatoire social 2024 - Afasec)

Le montant des enjeux dans les points de vente PMU et les hippodromes d'Auvergne-Rhône-Alpes

(stats 2023 : Source IFCE)

592,8 millions €

le montant des enjeux PMU en Auvergne-Rhône-Alpes (+1%), soit 6% des 9,6 milliards d'euros d'enjeux de course français, et près de 4 millions d'euros sur les hippodromes



Ain : 43,3 M€

Allier : 19,8 M€

Ardèche : 18,8 M€

Cantal : 4,8 M€

Drôme : 37,9 M€

Isère : 100,5 M€

Loire : 63,4 M€

Haute-Loire : 7,8 M€

Puy-de-Dôme : 23,4 M€

Rhône : 180,8 M€

Savoie : 28,6 M€

Haute-Savoie : 60,7 M€



3 947 371 millions d'euros

Le montant des enjeux sur les hippodromes d'Auvergne-Rhône-Alpes