Cyril Isaac-Sibille, député du Rhône, s'est félicité, dans un communiqué, de l'adoption du texte à l'Assemblée Nationale encadrant l'utilisation des PFAS par les industriels.

"Un message fort à l’Union européenne pour accélérer et renforcer l’examen du projet de restriction de la famille des PFAS en fonction de leurs usages". Quelques heures après l'adoption du projet de loi porté par les écologistes et le député de Gironde Nicolas Thierry, Cyril Isaac-Sibille, député du Rhône, membre de la majorité présidentielle s'est félicité de l'adoption de ce texte.

Le député rhodanien avait été l'auteur d'un rapport en février dernier sur la situation des PFAS en France. Dans ce document qui avait pour objectif "d’actualiser et compléter le diagnostic de la situation en France, de recenser la connaissance des imprégnations par les PFAS dans les différents milieux et d’étudier le caractère essentiel, ou non, de certains de ces composés pour des technologies cruciales pour la transition écologique", le député MoDem appelait à "faire cesser urgemment les rejets des industriels".

L'amendement sur les ustensiles de cuisine rejeté

Ce jeudi, le texte visant à limiter la diffusion de ces polluants éternels a été adopté en première lecture à l'Assemblée nationale. "Pour la première fois, la question de la pollution des substances PFAS est véritablement abordée en hémicycle et aboutit à un vote unanime des députés" s'est félicité Cyril Isaac-Sibille.

Si ce dernier regrette que "le rapporteur Nicolas Thierry n'ait pas saisi la main tendue par le MoDem pour trouver un consensus sur l'interdiction d'ustensiles de cuisine contenant des PFAS" – les centristes proposaient de décaler cette interdiction de 2026 à 2030, les écologistes ont refusé et cet amendement a finalement été retiré du projet de loi - il réaffirme sa volonté de "trouver une solution aux traitements des pollutions historiques".

Arkema et Daikin dans le viseur

Dans le sud-ouest lyonnais, les entreprises Arkema et Daikin avaient été pointées du doigt suite aux révélations des journalistes de "Vert de rage" en 2022 concernant la présence dans l'eau potable, l'air ou encore le lait maternel de PFAS dans plusieurs communes au sud de Lyon. En décembre dernier la préfecture du Rhône avait communiqué et indiqué que les rejets de Daikin dans le Rhône demeuraient "faibles et maîtrisés".

Ce projet de loi qui doit encore être débattu au Sénat vise notamment à interdire d'ici 2026 "la fabrication, l'importation, l'exportation et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux" de produits textiles et cosmétiques et de mousse anti-incendie contenant des substances per- et polyfluoroalkylées. L'interdiction viserait ensuite l'intégralité des produits textiles pour lesquels des alternatives existent d'ici 2030.

