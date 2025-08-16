La canicule se poursuit ce samedi à Lyon avec un grand soleil et des températures maximales attendues à 36 °C en fin d’après-midi.

La chaleur persiste ce samedi 16 août à Lyon, avec un grand soleil du matin jusqu’à la nuit prochaine. Selon les prévisions, le thermomètre dépassera les 30 °C dès 10 heures et ne redescendra pas en dessous avant 23 heures.

À 8 heures, il faisait déjà 25 °C sous abri, sous un ciel parfaitement dégagé. Le soleil brillera sans interruption tout au long de la journée. Le pic de chaleur est attendu entre 17 h et 18 h, puis à nouveau entre 19 h et 20 h, avec une maximale de 36 °C, identique à celle relevée la veille.

En soirée, la température restera élevée avec encore 33 °C vers 20 h. La nuit s’annonce claire, avec 25 °C attendus vers 2 h du matin. Vent faible à modéré sur l’ensemble de la journée. Les conditions restent donc caniculaires : il est recommandé de limiter les efforts aux heures les plus chaudes, de s’hydrater régulièrement et de privilégier les lieux frais.