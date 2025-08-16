Ce samedi 16 août, un nouveau dispositif de contrôle de vitesse se déploie sur les routes d’un territoire limitrophe du Rhône.

Depuis ce samedi, des voitures-radar conduites par des opérateurs privés mandatés par l’État sillonnent désormais les routes de la Loire. Leur mission : surveiller les axes les plus accidentogènes, qu’il s’agisse de routes départementales ou d’autoroutes. Les trajets sont définis par l’unité sécurité routière en lien avec les forces de l’ordre, sur la base du trafic et des statistiques d’accidents.

En 2024, la vitesse excessive ou inadaptée représentait 29 % des accidents mortels en France. Ici, la proportion atteignait 36 %, un chiffre alarmant qui a motivé ce déploiement. L’objectif est clair : réduire le risque routier en assurant une présence régulière sur les itinéraires sensibles.

Des radars mobiles pour traquer la vitesse excessive

La décision de confier la conduite de ces véhicules à des prestataires privés remonte à 2015. Elle permet aux forces de l’ordre de se recentrer sur leurs missions prioritaires d’intervention, d’enquête et de prévention, tout en maintenant un haut niveau de contrôle sur la vitesse.

Dès ce week-end prolongé du 15 août, les automobilistes devront donc redoubler de vigilance. Discrets, ces véhicules ne procéderont pas à des interceptions immédiates : les éventuelles contraventions seront envoyées directement par courrier.