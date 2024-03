Polluants éternels : La Métropole de Lyon assigne Arkema et Daikin en justice

La Métropole de Lyon a déposé plainte contre Arkema et Daikin ce mardi pour établir leurs responsabilités dans la pollution de l'eau potable par les PFAS.

La Métropole de Lyon a assigné ce mardi en justice les groupes Arkema et Daikin pour tenter d'établir leurs responsabilités dans la pollution de l'eau potable par les PFAS, afin de faire appliquer le principe "pollueur-payeur".

"Obtenir une expertise judiciaire en citant clairement Arkema et Daikin"

"On attaque en justice au civil par référé pour obtenir une expertise judiciaire en citant clairement Arkema et Daikin", industriels chimiques français et japonais présents à Pierre-Bénite en aval de la métropole, a expliqué à l'AFP son président, l'écologiste Bruno Bernard. Et d'ajouter, dans un communiqué diffusé ce mardi : "[L'expertise] permettra d’établir leur responsabilité, si elle est confirmée, et d'appliquer le principe du pollueur-payeur."

La date d'audience a été fixée au 9 avril, indique la collectivité qui précise avoir "échangé depuis le milieu d’année 2022 plus particulièrement avec Arkema pour demander l’arrêt immédiat des rejets de PFAS et l’application du principe pollueur-payeur". Mais, "face à l’absence de réponse satisfaisante, la Métropole a décidé de passer à l’offensive", précise encore la collectivité.

150 000 habitants du Rhône consomment de l'eau contaminée

Pour rappel, en janvier dernier, un rapport de l'Agence régionale de santé (ARS) révélait que près de 150 000 habitants du Rhône consommaient de l'eau contaminée aux polluants éternels, dépassant les seuils réglementaires.

Dans un rapport publié en février, le député (MoDem) du Rhône, Cyrille Isaac-Sibille proposait de mettre en place un système "pollueur-payeur" en ce qui concerne la dépollution des lieux contaminés. Lors d'une conférence de presse, il s'interrogeait néanmoins sur la pertinence des actions en justice.

