"C’est meurtrier" : Extinction Rébellion se mobilise contre les PFAS à Lyon 

L’association Extinction Rébellion s’est mobilisée ce samedi 5 avril sur la place des Terreaux (1er arr.) à Lyon pour sensibiliser le grand public au danger des polluants éternels, dits PFAS, et exiger l’arrêt de ces composants.

Créer de "belles images", des images fortes de sens, pour mobiliser le plus grand nombre et sensibiliser le public. Tel était l’objectif de l’association Extinction Rébellion qui s’est rendue sur la place des Terreaux, dans le 1er arrondissement de Lyon, ce samedi 5 avril pour dénoncer l’utilisation et les dangers des polluants éternels, dits PFAS. Banderole sur la façade d’un immeuble, sur le sol, militants recouverts de peinture verte et fumigène, l’action a débuté aux alentours de 14h30 et a ainsi duré environ une heure.

"Les gens sont malades et vont continuer à tomber malades"

Accompagnés d’une bande-son humoristique imitant des spots publicitaires, les militants se sont allongés devant la fontaine Bartholdi pour faire prendre conscience du danger mortel de ces polluants éternels. "On veut marquer les esprits avec ces images fortes, explique une militante présente ce samedi, parce que c’est une question de santé publique. Ce qu’on demande aujourd’hui, c’est une dépollution totale et l’arrêt de ces produits", continue-t-elle. À ses côtés, Claudie, également membre de l’association, réside à Oullins-Pierre-Bénite, au sud de Lyon, là où la pollution est la plus importante dans la métropole lyonnaise. Elle explique : "Au début, les gens étaient dans le déni, puis ils ont commencé à se renseigner. Les personnes qui sont les plus inquiètes sont celles avec des enfants. On le voit particulièrement à Oullins parce que l’on vit à côté de ces entreprises. Moi, j’ai complètement changé mon mode de consommation. Il faut prendre conscience que j’ai un taux de pollution dans le sang 8 fois supérieur à la normale."

👊🏻 Le collectif Extinction Rébellion Lyon organise ce samedi 5 avril une action sur la place des Terreaux, dans le 1er arrondissement de Lyon.



Des banderoles et de la fumée verte ont été mises en scène pour dénoncer les polluants éternels, dits PFAS. pic.twitter.com/3wfoc7jtg4 — Lyon Capitale (@lyoncap) April 5, 2025

Cancers, ménopause précoce, maladies thyroïdiennes, etc. Si l’on connaît d’ores et déjà de nombreuses maladies provoquées par les polluants éternels, cela ne représenterait qu’une infime partie des dangers potentiels. "En réalité, on ne connaît pas toute l’étendue de la pollution et de ces dégâts, poursuit Claudie, on a besoin d’études pour connaître toutes les maladies possibles parce que les gens sont malades et vont continuer à tomber malades." Au niveau européen, le coût annuel des PFAS dans le secteur de la santé s’élèverait à environ 52 à 84 milliards d’euros, tandis que la dépollution pourrait atteindre la somme de 200 milliards d’euros si aucune mesure urgente n’était prise, révélaient ainsi nos confrères du Monde.

Le silence des industriels

Alors que les passants sont nombreux à s’arrêter pour regarder ce qu’il se passe, l’association déplore par ailleurs le silence des deux principaux industriels mis en cause, Arkema et Daikin, et leur inaction. "C’est meurtrier ce qu’ils font, complètement irresponsable", ajoute Claudie. "Ces industriels ne veulent même pas savoir ce qu’ils mettent dans leurs produits. Aujourd’hui, c’est 90 jours pour les mettre sur le marché et 20 ans pour enlever les polluants qu’il y a à l’intérieur", tance encore la militante.

Banderole d'Extinction Rébellion Lyon contre les PFAS @CM

S’ils reconnaissent que la loi votée en février dernier pour limiter l’utilisation des PFAS, notamment dans les produits cosmétiques ou encore le textile, est "ambitieuse", les membres de l’association estiment toutefois qu’elle ne va pas "assez loin" dans l’agroalimentaire. "Il faut complètement arrêter la production de ces polluants. En réalité, ne plus en produire serait, à terme, plus économique que de dépolluer, parce que la dépollution coûte extrêmement cher et c’est un processus très long", indique encore une militante. "Notre travail désormais, c’est de mobiliser un maximum de personne pour mener une action en justice pour toutes les personnes touchées par les industriels", conclut Claudie.

