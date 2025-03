Lyon : un bois à la Part-Dieu, les travaux débutent pour plusieurs mois

Les travaux du bois de la Part-Dieu à Lyon ont débuté et doivent s'achever d'ici 2026. En attendant, les usagers doivent emprunter de nouveaux cheminements.

Le site est un "emblème de la réorientation et de la renaturation du projet Part-Dieu", dixit Marion Sessiecq, maire écologiste du 3e arrondissement de Lyon. Accompagnée du président de la Métropole, Bruno Bernard, et du maire de Lyon, Grégory Doucet, ils ont ensemble lancé le début des travaux du bois de la Part-Dieu mardi 11 mars.

Séparé en deux parties, dont l'une ne sera réalisée qu'après 2026, le projet prévoit la végétalisation d'une zone d'un peu plus d'un hectare avec la plantation de 143 arbres (73 lors de la première phase), entre le boulevard Vivier-Merle et la rue Garibaldi. Près de 700 jeunes plants et plus de 2 300 arbustes seront plantés lors de la phase 1, puis 14 000 jeunes plants après 2026, sur le terrain de France TV.

2,7 millions d'euros pour la phase 1

Dès ce mois de mars, la zone de chantier se concentre au nord du site, où la circulation des piétons et cyclistes n'est plus possible. Ils devront ainsi emprunter des traversées provisoires aménagées le long des locaux de France Télévisions.

Plan de circulation de mars à août 2025. Plan de circulation d'août à décembre.

D'août à décembre, le chantier se déplacera au sud du site. Les cheminements piétons et cycles seront ainsi déplacés vers le nord, le long de la bibliothèque sur les aménagements définitifs. La phase 1 du bois devrait ainsi ouvrir au public dan sa totalité fin 2025-début 2026 indique la Métropole de Lyon. Cette première partie du bois coûte 2,7 millions d'euros et sera réalisée par les entreprises SOGEA pour la voirie et les mobiliers, CHAZAL pour les espaces verts et ADG Energy pour les éclairages.

La deuxième phase des travaux consistera à aménager, de manière plus dense encore, la partie nord du terrain appartenant à France Télévisions, "selon le calendrier de l'opération future immobilière", précise la collectivité. Ce projet s'inscrit dans une volonté plus large des écologistes de végétaliser le quartier Part-Dieu, avec la livraison prochainement de la place des Martyrs de la Résistance ainsi que du parc Mandela.