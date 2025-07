Métropole de Lyon : sept projets récompensés pour une alimentation plus solidaire

La Fondation Innovation Sociale, créée à l'initiative de la Métropole de Lyon, a dévoilé, le 9 juillet, les sept lauréats de son appel à projets dédié à l’alimentation durable et locale dans la métropole lyonnaise.

Le 9 juillet dernier, la Fondation Innovation Sociale (FIS) a annoncé les sept lauréats de son appel à projets centré sur l’alimentation locale et solidaire. Créée à l’initiative de la Métropole de Lyon, de la Fondation Caisse d’Épargne Rhône Alpes et de la Banque des Territoires, la FIS vise à soutenir l’économie sociale et solidaire en apportant des financements adaptés aux besoins des porteurs de projets.

Avec une enveloppe globale de 78 000 euros, cette édition était en lien avec le Projet alimentaire du Territoire Lyonnais (PATLy) et avait pour objectif de "faire émerger ou consolider des solutions concrètes en matière de production, transformation, logistique ou distribution alimentaire".

Parmi les projets récompensés : Bellebouffe reçoit 8 000 € pour une étude sur un futur laboratoire citoyen dédié à la justice alimentaire. En phase de développement, Habitat et Humanisme (10 000 €) travaille à créer des filières bio pour les publics précaires, Le Faitout (15 000 €) et La Cloche (15 000 €) renforcent leur offre solidaire, tandis que Renouveau Boxe, À deux près de chez vous et le Centre Social de la Sauvegarde bénéficient également d’un appui pour améliorer équipements et services.