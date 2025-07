Dans le cadre du plan "cours nature" mené par la Ville de Lyon, l'école élémentaire Antoine Charial (3e) sera dotée d'une cour transformée et végétalisée dès la rentrée prochaine.

Les vacances d'été ne sont pas forcément synonyme de répit à l'école élémentaire Antoine Charial (3e). Depuis début juillet, la cour de l'établissement située à quelques pas de la Part-Dieu subit un lourd chantier de rénovation. Dans le cadre de son plan "cours nature", la Ville de Lyon entreprend la transformation complète des espaces extérieurs de l'école. L'objectif : végétaliser et rendre plus agréable la cour de récréation de l'établissement, autrefois entièrement bétonisée.

"Le but c'est de faire en sorte que le contact avec la nature soit une opportunité pédagogique, c'est aussi une manière d'assurer la santé des enfants", affirme le maire de Lyon Grégory Doucet. La Ville de Lyon dédie une enveloppe municipale de 515 000 euros pour ce projet. Au total, 43 cours lyonnaises devraient bénéficier du même traitement d'ici la rentrée.

Entamés début juillet, les travaux de la cours devraient durer tout l'été.

Plantations, jardin potager...

Afin d'imaginer la future "cour nature" de 1500m2 dédiée à l'école élémentaire Charrial, les équipes se sont inspirées des idées des élèves : "Il y a eu plusieurs concertations avec les élèves du CP au CM2", explique Stéphanie Léger, adjointe au maire de Lyon, déléguée à l'Education. Elle ajoute : "Les enfants ont exprimé leurs besoins, leurs envies, puis leurs idées ont été reprises sous forme de plan concret et réaliste."

En plus des 555m2 d'extérieurs végétalisés, d'autres espaces devraient ainsi voir le jour. Dès la rentrée, la cour de récréation accueillera : un gradin, un parcours d'aventure et d'exploration, une cabane de jardin, une rivière sèche avec système de récupération d'eau, et une zone calme. Le terrain de sport situé en amont restera quant à lui inchangé : "L'idée c'était de créer un endroit où les enfants puissent manipuler, courir ou même se poser calmement", explique Stéphanie Léger.

"Un climat scolaire apaisé"

Depuis la mise en place du plan, 38 cours ont déjà été végétalisées sur la ville. Selon le maire de Lyon et les équipes pédagogiques, les résultats sont encourageants : "On voit comment les ambiances se transforment dans les écoles disposant d'une cour nature", affirme Grégory Doucet. Il ajoute : "Les enseignants nous transmettent que le climat scolaire s'est apaisé."

Ces "cours nature" visent également à favoriser la pratique des cours en extérieurs, une idée soutenue par l'Education nationale : "Faire classe dehors permet de réaliser des exercices concrets et plus compréhensibles pour les enfants", explique Stéphanie Léger en prenant l'exemple des cours de mathématique, où les élèves sont confrontés à des calculs d'arbres ou de hauteurs. "Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les élèves sont plus concentrés dehors qu'entre quatre murs."

Les élèves de l'école Antoine Charial pourront profiter de leur nouvelle cour dès la rentrée prochaine. Mais ils devront tout de même attendre un peu pour les plantations prévues à l'automne prochain.

