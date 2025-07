Un policier de 54 ans condamné pour agression sexuelle sur une octogénaire dans un hôpital du Rhône

Un policier a été condamné pour des faits d'agression sexuelle sur une dame de 89 ans à l'hôpital de Gleizé dans le Rhône.

Un commandant de police de 54 ans a été condamné à quatre mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône, pour des faits d'agression sexuelle. Les faits se sont produits dans la nuit du 5 au 6 avril dans le couloir des urgences de l'hôpital de Gleizé indiquent nos confrères du Progrès.

Sur la videosurveillance, on voit l'homme, titubant car particulièrement alcoolisé, s'approcher du brancard d'une dame de 89 ans et se pencher sur elle pendant de longues minutes avec des mouvements de bras sur le haut du buste. Le prévenu n'a pas reconnu les faits car il a assuré qu'il ne se souvenait de rien.

Le commandant de police aura interdiction de contact avec sa victime et devra lui régler 2 000 € de préjudice moral et frais d’avocats. Il sera inscrit au fichier des délinquants sexuels et est inéligible pendant trois ans.