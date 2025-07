Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 18 au 20 juillet

Alors que l'été bat son plein, Lyon Capitale a sélectionné pour vous six activités à faire ce week-end. Entre musique, histoire, mode et humour, voici les sorties à ne pas manquer.

Woodstower, le festival à ne pas rater

Le festival Woodstower revient pour sa 26e édition. Au programme, des concerts bien sûr avec des artistes tel que SCH, Rilès, Vladimir Cauchemar, Bekar, Bon entendeur, Polo & Pan et bien d'autres encore. Mais le Woodstower c'est aussi des activités déjantées comme la tyrolienne, la boum ou les auto tamponneuses, un mix parfait pour retourner en enfance. Et pour ceux qui souhaiteraient plus de calme, le festival propose gratuitement le samedi et dimanche des stands, ateliers et conférences autour des enjeux climatiques dans le Woodstown, l'éco village implanté au sein de l'évènement.

Du 17 au 20 juillet au parc de Gerland (via T1 atelier Garnier ou MB Stade de Gerland- Le Lou). Tarifs : de 48€ à 115 € Réservez vous billet ici.

Festival Woodstower ©Woodstower

A lire aussi : Coup d'envoi du festival Woodstower à Lyon : tout ce qu'il faut savoir sur cette 26e édition

Du cinéma en plein air

Ce vendredi aura lieu la dernière projection du festival cinéma sous les étoiles. Pour clôturer cette édition du festival, placée sous le thème "tout quitter", les spectateurs pourront assister à une séance du film Porco Rosso de Hayao Miyazaki. Et pour ceux qui seraient à la recherche d'un peu de convivialité, le festival propose de se retrouver autour d'une buvette avant la séance pour partager ses avis cinématographique.

Vendredi 18 juillet entre 21h30 et 23h sur la place d'Ainay.

Le festival Cinéma sous les étoiles existe depuis 2001. ©Cinéma sous les étoiles

Du heavy metal dans le 9e

Le samedi, le groupe montpelliérain THE METALLICS, livrera un show de deux heures au Rock n eat live. Pendant ce concert mémorable, ils reprendront les plus grands classiques du groupe légendaire Metallica. Les spectateurs pourront venir dès 19 heures dans le bar pour y déguster l'un de leurs burgers ou l'une de leurs pizzas.

Samedi 19 juillet de 20h à 22h au Rock n eat live situé 32 quai Arloing dans le 9e arrondissement.

Un vide-dressing au son des platines

Le dimanche, c'est Super Méga vide dressing. Après deux belles éditions, le collectif club vide dressing nous invite une dernière fois à vider nos placards (ou bien à les remplir). Au programme, des vêtements évidemment, mais aussi de la musique. En effet, sur place, le DJ grenoblois PEP1NX sera là pour livrer un dj set unique.

Dimanche 20 juillet du 14h à 19h au 6 rue d'Algérie dans le 1er arrondissement.

Un peu d'humour fleministe

Dimanche soir, découvrez le "fléminisme" dans le spectacle d'humour de Florine Chevallier. Dans ce spectacle, "Florine, une quadragénaire bobo légèrement névrosée" vous partage ses remèdes pour vaincre le patriarcat, et ce, avec un minimum d'effort. L'occasion parfaite pour réfléchir sur la société, mais avant tout pour rigoler.

Dimanche 20 juillet à 20h30 au Boui boui café théatre situé 7 rue Mourguet dans le 5e arrondissement. Tarif : 22 €. Réserver vos billets ici.

Dernière chance pour visiter Pompeii, la cité immortelle

La célèbre cité de Pompéi a été ensevelie en l'an 79 après l'éruption du Vésuve. Mais à quoi ressemblait-elle avant ce drame ? C'est ce que l'exposition Pompeii, cité immortelle vous propose de découvrir. Cette aventure pour petits et grands vous plonge au cœur de la vie de celles et ceux qui, figés dans la pierre, nous livre une part de leur histoire millénaire.

Jusqu'au 27 juillet 2025 à la Sucrière située 49 quai Rambaud dans le 2e arrondissement. Tarifs : 18,90€ pour les plus de 18 ans et 12,90€ pour les moins de 18 ans. Réservez vos billets ici