À Saint-Fons, le maire divers gauche veut augmenter de 265 % le parc de caméras de vidéosurveillance

Le maire divers gauche de Saint-Fons, Christian Duchêne poursuit le déploiement de la vidéosurveillance dans sa commune. "Depuis le début de l'année, 16 nouveaux objectifs caméras ont été installés, notamment sur les secteurs de Jean Jaurès, Jean Macé ou le square des platanes", indique la municipalité dans un communiqué de presse.

La mairie souhaite atteindre un parc de 168 caméras mises en service d'ici la fin de l'année 2025, "soit une hausse de 265 % depuis 2020", se félicite-t-elle. Et d'assurer : "Ce déploiement vidéo conséquent se cumule à la présence humaine sur le terrain avec le renforcement des effectifs de la Police municipale et l’extension de leur présence de terrain."

Selon l'exécutif, cette explosion du nombre de caméras de vidéosurveillance poursuit plusieurs objectifs, notamment "protéger les personnes et les biens", "sanctionner les infractions routières" et "lutter contre les trafics, les incivilités et les dépôts sauvages".