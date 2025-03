"Hôtel Bellevue", un huis clos dansé et rocambolesque

Créant des spectacles toujours bourrés d’inventivité qu’il façonne avec différentes disciplines – danse, chant, musique, théâtre, mime, cinéma… –, le chorégraphe Thomas Guerry nous embarque dans une épopée incroyable, une pièce chorégraphique et cinématographique poético-absurde.

L’histoire se déroule dans un hôtel délabré où des voyageurs coincés (quatre danseurs et deux comédiens) sont pris de panique tandis qu’une caméra de surveillance filme leurs allers et venues dans le hall d’entrée.

Ils cherchent des issues sans les trouver et s’enfuient dans un voyage mental rocambolesque qui les mène de couloir en couloir, ouvrant les portes de chambres mystérieuses qui se transforment en jardin exotique, champ de bataille ou chambre d’enfant et où se déroulent des histoires absurdes et drôles, reflets de leurs fantasmes.

Le chorégraphe utilise la vidéo pour jouer avec fluidité sur la réalité des corps et l’imagination des personnages et mêle des images projetées ainsi que des situations filmées en direct par un caméraman qui saisit une danse en plan large mais aussi avec des détails que l’on ne peut voir habituellement et qui nous relient au spectacle d’une manière exaltante.

Hôtel Bellevue - Arcosm – Le 13 mars à Pôle en Scènes, Bron

pole-en-scenes.com