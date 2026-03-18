A quelques jours du second tour, Lyon Capitale vous aide à voir plus clair dans votre commune. Voici toutes les listes des villes de la Métropole où la place de maire est encore en jeu.
La fin de cette campagne se rapproche. Si 33 villes de la Métropole de Lyon ont déjà élu leur maire dès le premier tour, il en reste 17 pour qui tout est encore à jouer, avec la présence de deux listes ou plus au second tour.
*pour arriver aux 58 villes de la Métropole : dans huit villes, un deuxième tour sera organisé malgré tout, malgré l'élection du maire dès le premier tour dimanche dernier).
Charbonnières-les-Bains
|Nom de la liste
|Nuance
|Tête de liste
|Ensemble, Vivons Charbonnieres
|Liste divers centre
|Stéphane Cheron
|Réinventer Charbonnières Avec Vous
|Liste divers centre
|Sébastian Arcos
Lire aussi : Municipales 2026 : les résultats du 1er tour à Charbonnières-les-Bains
Chassieu
|Nom de la liste
|Nuance
|Tête de liste
|Chassieu, mon seul parti
|Divers droite
|Jean-Jacques Selles
|Chassieu demain
|Divers droite
|Stéphane Dante
Lire aussi : Municipales 2026 : les résultats du 1er tour à Chassieu
Curis-au-Mont-d'Or
|Nom de la liste
|Nuance
|Tête de liste
|Engagés Pour Curis
|Michel Jaenger
|Vivre Curis Ensemble
|Jean-Luc Poirier
|Curis, Un Avenir À Partager
|Blandine Collin
Lire aussi : Municipales 2026 : les résultats du 1er tour à Curis-au-Mont-d'Or
Dardilly
|Nom de la liste
|Nuance
|Tête de liste
|Un Nouvel Elan Pour Dardilly
|Liste divers droite
|Patrice Crosnier
|Unis Pour Dardilly
|Liste divers droite
|Florence Schreinemacher
|Préservons Dardilly !
|Liste d'union à l'extrême-droite
|Stéphan De Montalay
Lire aussi : Municipales 2026 : les résultats du 1er tour à Dardilly
Décines-Charpieu
|Nom de la liste
|Nuance
|Tête de liste
|Decines C'est Vous !!!
|Liste des Républicains
|Laurence Fautra
|Preservons Decines
|Liste du Rassemblement National
|Tim Bouzon
|Décines Autrement
|Liste d'union à gauche
|Matthieu Vieira
Lire aussi : Municipales 2026 : les résultats du 1er tour à Décines-Charpieu
Genay
|Nom de la liste
|Nuance politique
|Tête de liste
|Ensemble Genay Demain
|Liste divers centre
|Valérie Giraud
|Genay Collectif
|Liste divers gauche
|Valérie Declerck
|Agir Pour Genay
|Liste divers droite
|Lionel Mader
Lire aussi : Municipales 2026 : les résultats du premier tour à Genay
Givors
|Nom de la liste
|Nuance politique
|Tête de liste
|Givors Fière
|Liste divers droite
|Fabrice Riva
|Tous Pour Givors
|Liste divers centre
|Jérôme Chabrier
|Construisons Ensemble
|Liste divers gauche
|Mohamed Boudjellaba
Municipales 2026 : les résultats du premier tour à Givors
Irigny
|Nom de la liste
|Nuance politique
Tête de liste
|Unis Pour Irigny
|Liste du Rassemblement National
|Enzo Giacomoni
|Irigny Cap 2032
|Liste divers centre
|Blandine Freyer
|Nouvel Elan Pour Irigny
|Liste divers centre
|Nathalie Sanlaville
Lire aussi : Municipales 2026 : les résultats du premier tour à Irigny
La Mulatière
|Nom de la liste
|Nuance politique
|Tête de liste
|Réussir La Mulatière
|Divers droite
|Bénédicte Touchard
|La Mulatière Confluences d'énergies
|Divers droite
|Véronique Déchamps
|Mulatière D'Avenir
|Divers centre
|Maxime Bost
Lire aussi : Municipales 2026 : les résultats à La Mulatière pour le premier tour
Lyon
|Nom de la liste
|Nuance politique
|Tête de liste
|Pour Vivre Lyon, L'Union De La Gauche Et Des Ecologistes Avec Gregory Doucet
|Liste d'union à gauche
|Grégory Doucet
|Coeur Lyonnais
|Liste divers centre
|Jean-Michel Aulas
Lire aussi : Municipales 2026 : Doucet en tête du 1er tour avec 37,36% devant Aulas et ses 36,78%
Meyzieu
|Nom de la liste
|Nuance politique
|Tête de liste
|Meyzieu Ensemble Avec Issam Benzeghiba
|Liste divers centre
|Issam Benzeghiba
|Meyzieu Au Coeur Avec Christophe Quiniou
|Liste des Républicains
|Christophe Quiniou
Lire aussi : Municipales 2026 : les résultats du premier tour à Meyzieu
Neuville-sur-Saône
|Nom de la liste
|Nuance politique
|Tête de liste
|100% Neuville
|Liste divers droite
|Benjamin Gauthey
|Vivons Neuville
|Liste divers gauche
|Vincent Alamercery
|Neuville Avec Vous
|Liste divers centre
|Youcef Bourezg
Lire aussi : Municipales 2026 : les résultats à Neuville-sur-Saône pour le premier tour
Saint-Fons
|Nom de la liste
|Nuance politique
|Tête de liste
|Nous Saint-Fons
|Liste divers gauche
|Michèle Edery
|Saint Fons Au Coeur
|Liste divers centre
|Nadia Touris
|Saint Fons Insoumise
|Liste de La France insoumise
|Hadi Mebarki
|Saint-Fons Cap Sur Demain
|Liste divers centre
|David Debat
Lire aussi : Municipales 2026 : les résultats à Saint-Fons pour le premier tour
Saint-Genis-Laval
|Nom de la liste
|Nuance politique
|Tête de liste
|Saint-Genis Au Coeur
|Liste divers droite
|Jules Guillemot
|Terre Commune
|Liste divers gauche
|Thierry Monnet
|Aimer Saint-Genis
|Liste divers centre
|Marylène Millet
|Rassembler Saint-Genis
|Liste d'extrême droite
|Agnès Marion
Lire aussi : Municipales 2026 : les résultats à Saint-Genis-Laval pour le premier tour
Vaulx-en-Velin
|Nom de la liste
|Nuance politique
|Tête de liste
|Vaulx En Commun Avec Abdelkader Lahmar
|Liste de La France insoumise
|Abdelkader Lahmar
|Vaulx Citoyens
|Liste divers centre
|Christine Bertin
|Vaulx-En-Velin Unie
|Liste divers gauche
|Hélène Geoffroy
Municipales 2026 : les résultats à Vaulx-en-Velin pour le premier tour
Vénissieux
|Nom de la liste
|Nuance politique
|Tête de liste
|Vénissieux Plurielle
|Liste divers centre
|Pascal Dureau
|Avec Michèle Picard Unir Résister Agir Ensemble Pour Vénissieux
|Liste d'union à gauche
|Michèle Picard
|Faisons Mieux Pour Venissieux
|Liste de La France insoumise
|Idir Boumertit
|Retrouver Venissieux !
|Liste d'union à l'extrême-droite
|Quentin Taieb
Municipales 2026 : les résultats à Vénissieux pour le premier tour
Villeurbanne
|Nom de la liste
|Nuance politique
|Tête de liste
|Avec Jean-Paul Bret Pour Villeurbanne
|PS dissident
|Jean-Paul Bret
|Coeur Villeurbanne
|Liste divers droite
|Sophie Cruz
|Engage.E.S Pour Villeurbanne- La Gauche Sociale, Ecologiste Et Citoyenne Rassemblee
|Liste d'union de la gauche
|Cédric Van Styvendael
|Rendez-Nous Villeurbanne
|Liste du Rassemblement National
|Gérald Canon
|Villeurbanne Insoumise
|Liste de La France insoumise
|Mathieu Garabedian
Municipales 2026 : les résultats à Villeurbanne pour le premier tour, Van Styvendael en tête