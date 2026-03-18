A quelques jours du second tour, Lyon Capitale vous aide à voir plus clair dans votre commune. Voici toutes les listes des villes de la Métropole où la place de maire est encore en jeu.

La fin de cette campagne se rapproche. Si 33 villes de la Métropole de Lyon ont déjà élu leur maire dès le premier tour, il en reste 17 pour qui tout est encore à jouer, avec la présence de deux listes ou plus au second tour.

*pour arriver aux 58 villes de la Métropole : dans huit villes, un deuxième tour sera organisé malgré tout, malgré l'élection du maire dès le premier tour dimanche dernier).

Charbonnières-les-Bains

Nom de la liste Nuance Tête de liste Ensemble, Vivons Charbonnieres Liste divers centre Stéphane Cheron Réinventer Charbonnières Avec Vous Liste divers centre Sébastian Arcos

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Chassieu

Nom de la liste Nuance Tête de liste Chassieu, mon seul parti Divers droite Jean-Jacques Selles Chassieu demain Divers droite Stéphane Dante

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Curis-au-Mont-d'Or

Nom de la liste Nuance Tête de liste Engagés Pour Curis Michel Jaenger Vivre Curis Ensemble Jean-Luc Poirier Curis, Un Avenir À Partager Blandine Collin

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Dardilly

Nom de la liste Nuance Tête de liste Un Nouvel Elan Pour Dardilly Liste divers droite Patrice Crosnier Unis Pour Dardilly Liste divers droite Florence Schreinemacher Préservons Dardilly ! Liste d'union à l'extrême-droite Stéphan De Montalay

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Décines-Charpieu

Nom de la liste Nuance Tête de liste Decines C'est Vous !!! Liste des Républicains Laurence Fautra Preservons Decines Liste du Rassemblement National Tim Bouzon Décines Autrement Liste d'union à gauche Matthieu Vieira

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Genay

Nom de la liste Nuance politique Tête de liste Ensemble Genay Demain Liste divers centre Valérie Giraud Genay Collectif Liste divers gauche Valérie Declerck Agir Pour Genay Liste divers droite Lionel Mader

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Givors



Nom de la liste Nuance politique Tête de liste Givors Fière Liste divers droite Fabrice Riva Tous Pour Givors Liste divers centre Jérôme Chabrier Construisons Ensemble Liste divers gauche Mohamed Boudjellaba

Municipales 2026 : les résultats du premier tour à Givors



Irigny

Nom de la liste Nuance politique

Tête de liste Unis Pour Irigny Liste du Rassemblement National Enzo Giacomoni Irigny Cap 2032 Liste divers centre Blandine Freyer Nouvel Elan Pour Irigny Liste divers centre Nathalie Sanlaville

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La Mulatière

Nom de la liste Nuance politique Tête de liste Réussir La Mulatière Divers droite Bénédicte Touchard La Mulatière Confluences d'énergies Divers droite Véronique Déchamps Mulatière D'Avenir Divers centre Maxime Bost

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Lyon

Nom de la liste Nuance politique Tête de liste Pour Vivre Lyon, L'Union De La Gauche Et Des Ecologistes Avec Gregory Doucet Liste d'union à gauche Grégory Doucet Coeur Lyonnais Liste divers centre Jean-Michel Aulas

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Meyzieu

Nom de la liste Nuance politique Tête de liste Meyzieu Ensemble Avec Issam Benzeghiba Liste divers centre Issam Benzeghiba Meyzieu Au Coeur Avec Christophe Quiniou Liste des Républicains Christophe Quiniou

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Neuville-sur-Saône

Nom de la liste Nuance politique Tête de liste 100% Neuville Liste divers droite Benjamin Gauthey Vivons Neuville Liste divers gauche Vincent Alamercery Neuville Avec Vous Liste divers centre Youcef Bourezg

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Saint-Fons

Nom de la liste Nuance politique Tête de liste Nous Saint-Fons Liste divers gauche Michèle Edery Saint Fons Au Coeur Liste divers centre Nadia Touris Saint Fons Insoumise Liste de La France insoumise Hadi Mebarki Saint-Fons Cap Sur Demain Liste divers centre David Debat

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Saint-Genis-Laval

Nom de la liste Nuance politique Tête de liste Saint-Genis Au Coeur Liste divers droite Jules Guillemot Terre Commune Liste divers gauche Thierry Monnet Aimer Saint-Genis Liste divers centre Marylène Millet Rassembler Saint-Genis Liste d'extrême droite Agnès Marion

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Vaulx-en-Velin

Nom de la liste Nuance politique Tête de liste Vaulx En Commun Avec Abdelkader Lahmar Liste de La France insoumise Abdelkader Lahmar Vaulx Citoyens Liste divers centre Christine Bertin Vaulx-En-Velin Unie Liste divers gauche Hélène Geoffroy

Municipales 2026 : les résultats à Vaulx-en-Velin pour le premier tour



Vénissieux

Nom de la liste Nuance politique Tête de liste Vénissieux Plurielle Liste divers centre Pascal Dureau Avec Michèle Picard Unir Résister Agir Ensemble Pour Vénissieux Liste d'union à gauche Michèle Picard Faisons Mieux Pour Venissieux Liste de La France insoumise Idir Boumertit Retrouver Venissieux ! Liste d'union à l'extrême-droite Quentin Taieb

Municipales 2026 : les résultats à Vénissieux pour le premier tour



Villeurbanne

Nom de la liste Nuance politique Tête de liste Avec Jean-Paul Bret Pour Villeurbanne PS dissident Jean-Paul Bret Coeur Villeurbanne Liste divers droite Sophie Cruz Engage.E.S Pour Villeurbanne- La Gauche Sociale, Ecologiste Et Citoyenne Rassemblee Liste d'union de la gauche Cédric Van Styvendael Rendez-Nous Villeurbanne Liste du Rassemblement National Gérald Canon Villeurbanne Insoumise Liste de La France insoumise Mathieu Garabedian

Municipales 2026 : les résultats à Villeurbanne pour le premier tour, Van Styvendael en tête



