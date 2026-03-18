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Jean-Michel Aulas / Grégory Doucet
Jean-Michel Aulas / Grégory Doucet (montage Lyon Capitale)

Municipales 2026 : toutes les listes du 2e tour dans les communes de la Métropole de Lyon

  • par Romain Balme

    • A quelques jours du second tour, Lyon Capitale vous aide à voir plus clair dans votre commune. Voici toutes les listes des villes de la Métropole où la place de maire est encore en jeu.

    La fin de cette campagne se rapproche. Si 33 villes de la Métropole de Lyon ont déjà élu leur maire dès le premier tour, il en reste 17 pour qui tout est encore à jouer, avec la présence de deux listes ou plus au second tour.

    *pour arriver aux 58 villes de la Métropole : dans huit villes, un deuxième tour sera organisé malgré tout, malgré l'élection du maire dès le premier tour dimanche dernier).

    Charbonnières-les-Bains

    Nom de la listeNuanceTête de liste
    Ensemble, Vivons CharbonnieresListe divers centreStéphane Cheron
    Réinventer Charbonnières Avec VousListe divers centreSébastian Arcos

    Lire aussi : Municipales 2026 : les résultats du 1er tour à Charbonnières-les-Bains

    Chassieu

    Nom de la listeNuanceTête de liste
    Chassieu, mon seul partiDivers droiteJean-Jacques Selles
    Chassieu demainDivers droiteStéphane Dante

    Lire aussi : Municipales 2026 : les résultats du 1er tour à Chassieu

    Curis-au-Mont-d'Or

    Nom de la listeNuanceTête de liste
    Engagés Pour CurisMichel Jaenger
    Vivre Curis EnsembleJean-Luc Poirier
    Curis, Un Avenir À PartagerBlandine Collin

    Lire aussi : Municipales 2026 : les résultats du 1er tour à Curis-au-Mont-d'Or

    Dardilly

    Nom de la listeNuanceTête de liste
    Un Nouvel Elan Pour DardillyListe divers droitePatrice Crosnier
    Unis Pour DardillyListe divers droiteFlorence Schreinemacher
    Préservons Dardilly !Liste d'union à l'extrême-droiteStéphan De Montalay

    Lire aussi : Municipales 2026 : les résultats du 1er tour à Dardilly

    Décines-Charpieu

    Nom de la listeNuanceTête de liste
    Decines C'est Vous !!!Liste des RépublicainsLaurence Fautra
    Preservons DecinesListe du Rassemblement NationalTim Bouzon
    Décines AutrementListe d'union à gaucheMatthieu Vieira

    Lire aussi : Municipales 2026 : les résultats du 1er tour à Décines-Charpieu

    Genay

    Nom de la listeNuance politiqueTête de liste
    Ensemble Genay DemainListe divers centreValérie Giraud
    Genay CollectifListe divers gaucheValérie Declerck
    Agir Pour GenayListe divers droiteLionel Mader

    Lire aussi : Municipales 2026 : les résultats du premier tour à Genay

    Givors

    Nom de la listeNuance politiqueTête de liste
    Givors FièreListe divers droiteFabrice Riva
    Tous Pour GivorsListe divers centreJérôme Chabrier
    Construisons EnsembleListe divers gaucheMohamed Boudjellaba

    Municipales 2026 : les résultats du premier tour à Givors

    Irigny

    Nom de la listeNuance politique
    Tête de liste
    Unis Pour IrignyListe du Rassemblement NationalEnzo Giacomoni
    Irigny Cap 2032Liste divers centreBlandine Freyer
    Nouvel Elan Pour IrignyListe divers centreNathalie Sanlaville

    Lire aussi : Municipales 2026 : les résultats du premier tour à Irigny

    La Mulatière

    Nom de la listeNuance politiqueTête de liste
    Réussir La MulatièreDivers droiteBénédicte Touchard
    La Mulatière Confluences d'énergiesDivers droiteVéronique Déchamps
    Mulatière D'AvenirDivers centreMaxime Bost

    Lire aussi : Municipales 2026 : les résultats à La Mulatière pour le premier tour

    Lyon

    Nom de la listeNuance politiqueTête de liste
    Pour Vivre Lyon, L'Union De La Gauche Et Des Ecologistes Avec Gregory Doucet Liste d'union à gaucheGrégory Doucet
    Coeur LyonnaisListe divers centreJean-Michel Aulas

    Lire aussi : Municipales 2026 : Doucet en tête du 1er tour avec 37,36% devant Aulas et ses 36,78%

    Meyzieu

    Nom de la listeNuance politiqueTête de liste
    Meyzieu Ensemble Avec Issam BenzeghibaListe divers centreIssam Benzeghiba
    Meyzieu Au Coeur Avec Christophe QuiniouListe des RépublicainsChristophe Quiniou

    Lire aussi : Municipales 2026 : les résultats du premier tour à Meyzieu

    Neuville-sur-Saône

    Nom de la listeNuance politiqueTête de liste
    100% NeuvilleListe divers droiteBenjamin Gauthey
    Vivons NeuvilleListe divers gaucheVincent Alamercery
    Neuville Avec VousListe divers centreYoucef Bourezg

    Lire aussi : Municipales 2026 : les résultats à Neuville-sur-Saône pour le premier tour

    Saint-Fons

    Nom de la listeNuance politiqueTête de liste
    Nous Saint-FonsListe divers gaucheMichèle Edery
    Saint Fons Au CoeurListe divers centreNadia Touris
    Saint Fons InsoumiseListe de La France insoumiseHadi Mebarki
    Saint-Fons Cap Sur DemainListe divers centreDavid Debat

    Lire aussi : Municipales 2026 : les résultats à Saint-Fons pour le premier tour

    Saint-Genis-Laval

    Nom de la listeNuance politiqueTête de liste
    Saint-Genis Au CoeurListe divers droiteJules Guillemot
    Terre CommuneListe divers gaucheThierry Monnet
    Aimer Saint-GenisListe divers centreMarylène Millet
    Rassembler Saint-GenisListe d'extrême droiteAgnès Marion

    Lire aussi : Municipales 2026 : les résultats à Saint-Genis-Laval pour le premier tour

    Vaulx-en-Velin

    Nom de la listeNuance politiqueTête de liste
    Vaulx En Commun Avec Abdelkader LahmarListe de La France insoumiseAbdelkader Lahmar
    Vaulx CitoyensListe divers centreChristine Bertin
    Vaulx-En-Velin UnieListe divers gaucheHélène Geoffroy

    Municipales 2026 : les résultats à Vaulx-en-Velin pour le premier tour

    Vénissieux

    Nom de la listeNuance politiqueTête de liste
    Vénissieux PlurielleListe divers centrePascal Dureau
    Avec Michèle Picard Unir Résister Agir Ensemble Pour VénissieuxListe d'union à gaucheMichèle Picard
    Faisons Mieux Pour VenissieuxListe de La France insoumiseIdir Boumertit
    Retrouver Venissieux !Liste d'union à l'extrême-droiteQuentin Taieb

    Municipales 2026 : les résultats à Vénissieux pour le premier tour

    Villeurbanne

    Nom de la listeNuance politiqueTête de liste
    Avec Jean-Paul Bret Pour VilleurbannePS dissidentJean-Paul Bret
    Coeur VilleurbanneListe divers droiteSophie Cruz
    Engage.E.S Pour Villeurbanne- La Gauche Sociale, Ecologiste Et Citoyenne RassembleeListe d'union de la gaucheCédric Van Styvendael
    Rendez-Nous VilleurbanneListe du Rassemblement NationalGérald Canon
    Villeurbanne InsoumiseListe de La France insoumiseMathieu Garabedian

    Municipales 2026 : les résultats à Villeurbanne pour le premier tour, Van Styvendael en tête

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