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(Photo by LOIC VENANCE / AFP)

Municipales 2026 : les résultats du premier tour à Irigny

  • par Guillaume Lamy

    • Le premier tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats du scrutin à Irigny.

    A Irigny, les trois candidats passent au second tour.

    Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 6 716
    Taux d'absentions : 38, 59 %
    Votes blancs ou nuls : 1, 75 % de votes blancs et 0, 53 % de votes nuls

    Nom de la listeNuance politique
    Tête de liste

    %/ exprimés
    		Nombre de voix
    Unis Pour IrignyListe du Rassemblement NationalEnzo Giacomoni13, 50 %544
    Irigny Cap 2032Liste divers centreBlandine Freyer43, 23 %1 742
    Nouvel Elan Pour IrignyListe divers centreNathalie Sanlaville43, 28 %1 744

    Lire aussi : Élection municipale 2020 : les résultats à Irigny, Blandine Freyer élue au premier tour

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