Municipales 2026 : les résultats du premier tour à Irigny

Le premier tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats du scrutin à Irigny.
A Irigny, les trois candidats passent au second tour.
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 6 716
Taux d'absentions : 38, 59 %
Votes blancs ou nuls : 1, 75 % de votes blancs et 0, 53 % de votes nuls
|Nom de la liste
|Nuance politique
Tête de liste
%/ exprimés
|Nombre de voix
|Unis Pour Irigny
|Liste du Rassemblement National
|Enzo Giacomoni
|13, 50 %
|544
|Irigny Cap 2032
|Liste divers centre
|Blandine Freyer
|43, 23 %
|1 742
|Nouvel Elan Pour Irigny
|Liste divers centre
|Nathalie Sanlaville
|43, 28 %
|1 744
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