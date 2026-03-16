Municipales 2026 : les résultats du premier tour à Irigny

Le premier tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats du scrutin à Irigny.

A Irigny, les trois candidats passent au second tour.

Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 6 716

Taux d'absentions : 38, 59 %

Votes blancs ou nuls : 1, 75 % de votes blancs et 0, 53 % de votes nuls

Nom de la liste Nuance politique

Tête de liste



%/ exprimés

Nombre de voix Unis Pour Irigny Liste du Rassemblement National Enzo Giacomoni 13, 50 % 544 Irigny Cap 2032 Liste divers centre Blandine Freyer 43, 23 % 1 742 Nouvel Elan Pour Irigny Liste divers centre Nathalie Sanlaville 43, 28 % 1 744

Lire aussi : Élection municipale 2020 : les résultats à Irigny, Blandine Freyer élue au premier tour

