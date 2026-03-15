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Photo d’illustration. (Photo by Ludovic MARIN / AFP)

Municipales 2026 : les résultats du 1er tour à Dardilly

  • par Paul Terra

    • Le premier tour des élections municipales s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats à Dardilly.

    Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 6 845

    Taux d'absentions : 39, 17 %

    Votes blancs ou nuls : 1, 18 % de votes blancs et 0, 38 % de votes nuls

    Nom de la listeNuanceTête de liste%/ exprimésNombre de voix
    Un Nouvel Elan Pour DardillyListe divers droitePatrice Crosnier
    33, 45 %
    1 371
    Unis Pour DardillyListe divers droiteFlorence Schreinemacher42, 50 %
    		1 742
    Préservons Dardilly !Liste d'union à l'extrême-droiteStéphan De Montalay
    24, 05 %     		986

    Les résultats de 2020 : 

    ListeNuanceConduite par%/exprimésNombre de voix
    DARDILLY 20/20LDVDMme Christelle TEIXEIRA VALPASSOS32,59785
    DARDILLY DEMAINLDVDMme Rose-France FOURNILLON67,411624
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