Municipales 2026 : les résultats du 1er tour à Dardilly

Le premier tour des élections municipales s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats à Dardilly.
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 6 845
Taux d'absentions : 39, 17 %
Votes blancs ou nuls : 1, 18 % de votes blancs et 0, 38 % de votes nuls
|Nom de la liste
|Nuance
|Tête de liste
|%/ exprimés
|Nombre de voix
|Un Nouvel Elan Pour Dardilly
|Liste divers droite
|Patrice Crosnier
33, 45 %
1 371
|Unis Pour Dardilly
|Liste divers droite
|Florence Schreinemacher
|42, 50 %
|1 742
|Préservons Dardilly !
|Liste d'union à l'extrême-droite
|Stéphan De Montalay
24, 05 %
|986
|Liste
|Nuance
|Conduite par
|%/exprimés
|Nombre de voix
|DARDILLY 20/20
|LDVD
|Mme Christelle TEIXEIRA VALPASSOS
|32,59
|785
|DARDILLY DEMAIN
|LDVD
|Mme Rose-France FOURNILLON
|67,41
|1624