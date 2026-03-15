Municipales 2026 : les résultats du 1er tour à Dardilly

Photo d’illustration. (Photo by Ludovic MARIN / AFP)

Le premier tour des élections municipales s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats à Dardilly.

Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 6 845

Taux d'absentions : 39, 17 %

Votes blancs ou nuls : 1, 18 % de votes blancs et 0, 38 % de votes nuls

Nom de la liste Nuance Tête de liste %/ exprimés Nombre de voix Un Nouvel Elan Pour Dardilly Liste divers droite Patrice Crosnier

33, 45 %

1 371 Unis Pour Dardilly Liste divers droite Florence Schreinemacher 42, 50 %

1 742

Préservons Dardilly ! Liste d'union à l'extrême-droite Stéphan De Montalay

24, 05 % 986



Les résultats de 2020 :