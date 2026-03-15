Municipales 2026 : les résultats du 1er tour à Charbonnières-les-Bains

Le premier tour des élections municipales s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats à Charbonnières-les-Bains
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 4 397
Taux d'absentions : 35, 21 %
Votes blancs ou nuls : 2, 21 % de votes blancs et 0, 84 % de votes nuls
|Nom de la liste
|Nuance
|Tête de liste
|%/ exprimés
|Nombre de voix
|Ensemble, Vivons Charbonnieres
|Liste divers centre
|Stéphane Cheron
|27, 62 %
|763
|La Voix Des Charbonnois
|Liste divers droite
|Jean Berger
|24, 98 %
690
|Réinventer Charbonnières Avec Vous
|Liste divers centre
|Sébastian Arcos
|47, 39 %
|1 309
2e tour
Nombre d’inscrits sur les listes électorales : 4397
Taux d’abstention :55,52%
Votes blancs ou nuls : 47
|Liste
|Nuance
|Conduite par
|%/exprimés
|Nombre de voix
|REUSSIR CHARBO AVEC VOUS
|LDVD
|M. MARBACH Benoît
|21,95%
|419
|Ensemble Charbo 2020
|LDVD
|Mme Séverine FONTANGES
|33,16%
|633
|BIEN VIVRE A CHARBONNIERES
|LDVC
|M. Gérald EYMARD
|44,89%
|857
1er tour
Nombre d’inscrits sur les listes électorales : 4 381
Taux d’abstention : 56,86%
Votes blancs ou nuls : 48
|Liste
|Nuance
|Conduite par
|%/exprimés
|Nombre de voix
|Charbonnières d'abord
|LDVD
|M. Thierry ELMASSIAN
|8,80 %
|149
|Ensemble Charbo 2020
|LDVD
|Mme Séverine FONTANGES
|25,65 %
|473
|BIEN VIVRE A CHARBONNIERES
|LDVC
|M. Gérald EYMARD
|42,62 %
|786
|REUSSIR CHARBO AVEC VOUS
|LDVC
|M. Benoît MARBACH
|9,95 %
|436