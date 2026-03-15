Municipales 2026 : les résultats du 1er tour à Charbonnières-les-Bains

Le premier tour des élections municipales s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats à Charbonnières-les-Bains

Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 4 397

Taux d'absentions : 35, 21 %

Votes blancs ou nuls : 2, 21 % de votes blancs et 0, 84 % de votes nuls

Nom de la liste Nuance Tête de liste %/ exprimés Nombre de voix Ensemble, Vivons Charbonnieres Liste divers centre Stéphane Cheron 27, 62 %

763

La Voix Des Charbonnois Liste divers droite Jean Berger 24, 98 %



690 Réinventer Charbonnières Avec Vous Liste divers centre Sébastian Arcos 47, 39 %

1 309



Les résultats de 2020 :

2e tour

Nombre d’inscrits sur les listes électorales : 4397

Taux d’abstention :55,52%

Votes blancs ou nuls : 47

Liste Nuance Conduite par %/exprimés Nombre de voix REUSSIR CHARBO AVEC VOUS LDVD M. MARBACH Benoît 21,95% 419 Ensemble Charbo 2020 LDVD Mme Séverine FONTANGES 33,16% 633 BIEN VIVRE A CHARBONNIERES LDVC M. Gérald EYMARD 44,89% 857

1er tour

Nombre d’inscrits sur les listes électorales : 4 381

Taux d’abstention : 56,86%

Votes blancs ou nuls : 48