Elections : ces villes de la Métropole de Lyon où il n'y aura pas de deuxième tour

Alors que les listes des candidats ont été déposées en préfecture ce mardi soir et que la campagne du deuxième tour bat son plein, dans certaines communes de la Métropole de Lyon, aucun scrutin n'aura lieu ce dimanche 22 mars.
Dans 33 villes de la Métropole de Lyon (sur 58), les électeurs ne seront pas appelés aux urnes ce dimanche 22 mars. Une semaine après le premier tour des élections municipales et métropolitaines, c'est finalement qu'une infime partie de la population métropolitaine qui devra retourner au bureau de vote.
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Si dans huit villes un deuxième tour sera organisé malgré tout, malgré l'élection du maire dès le premier tour dimanche dernier, dans ces 33 autres communes il n'y aura pas de vote. Et pour cause, le ou la maire a été élu dès le premier tour et la circonscription métropolitaine a également été attribuée ce dimanche.
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C'est le cas pour quatre circonscriptions de la Métropole de Lyon sur 14, toutes remportées par la droite et les listes Grand cœur Lyonnais :
- Plateau Nord-Caluire : Alexandre Vincendet, liste LR, Renaissance, Horizons et UDI "Grand cœur lyonnais" : 54,37 %, 7 sièges
- Val de Saône : Sébastien Michel, liste LR, Renaissance, Horizons et UDI "Grand cœur lyonnais" : 52,36 %, 12 sièges
- Ouest : Véronique Sarselli, liste LR, Renaissance, Horizons et UDI "Grand cœur lyonnais" : 60,69 %, 8 sièges
- Porte des Alpes : Gilles Gascon, liste LR, Renaissance, Horizons et UDI "Grand cœur lyonnais" : 51,49 %, 10 sièges
Les villes ou les électeurs ne seront pas du tout appelés aux urnes ce dimanche 22 mars :
- Saint-Priest : Gilles Gascon (LR) réélu dès le premier tour avec 58,13% des voix
- Caluire-et-Cuire : Bastient Joint (LR) réélu dès le premier tour avec 64,19% des voix
- Bron : Jérémie Bréaud (LR) réélu dès le premier tour avec 55,53% des voix
- Rillieux-la-Pape : Alexandre Vincendet (LR) réélu dès le premier tour avec 72,67% des voix
- Tassin-la-Demi-Lune : Pascal Charmot (LR) réélu dès le premier tour avec 60% des voix
- Sainte-Foy-lès-Lyon : Véronique Sarselli (LR) réélue dès le premier tour avec 77,80% des voix
- Ecully : Sébastien Michel (LR) réélu dès le premier tour avec 75,93% des voix
- Francheville : Claire Pouzin (DVD) réélue dès le premier tour avec 64,47% des voix
- Mions : Mickaël Paccaud (DVD) réélu sans surprise puisqu'il était seul en lice
- Craponne : Sandrine Chadier (DVD) réélue dès le premier tour avec 77,27% des voix
- Saint-Didier-au-Mont-d'Or : Marie-Hélène Mathieu (DVD) réélue dès le premier tour avec 84,77%
- Sathonay-Camp : Damien Monnier (DVC) élu dès le premier tour avec 70,59% des voix
- Fontaines-sur-Saône : Bénédicte Hamelin (DVC) élue dès le premier tour car seule en lice
- Saint-Cyr-au-Mont-d'Or : Patrick Guillot (DVD) élu dès le premier tour avec 84,74% des voix
- Champagne-au-Mont-d'Or : Christian Besse (DVD) élu dès le premier tour avec 58,08% des voix
- Saint-Genis-les-Ollières : Joffrey Dupoizat (DVC) élu dès le premier tour avec 51,67% des voix
- Collonges-au-Mont-d'Or : Arlette Baillot (DVD) élue dès le premier tour avec 50,22% des voix
- La Tour-de-Salvagny : Jean-Philippe Jal (DVD) élu dès le premier tour avec 62,22% des voix
- Limonest : Max Vincent (DVC) réélu dès le premier tour avec 73,83% des voix
- Marcy-l'Etoile : Loic Commun (DVC) élu dès le premier tour avec 73,74% des voix
- Quincieux : Françoise Champavier (DIV) élue dès le premier tour avec 51,56% des voix
- Montanay : Patrice Coeurjolly élu car seul en lice
- Lissieu : Charlotte Grange élue car seule en lice
- Saint-Germain-au-Mont-d'Or : Renaud George élu avec 50,94% des voix
- Fontaines-Saint-Martin : Virginie Poulain élue avec 71,95% des voix
- Albigny-sur-Saône : Yves Chipier élu car seul en lice
- Cailloux-sur-Fontaines : Angélique Enderlin élue avec 68,80% des voix
- Couzon-au-Mont-d'Or : Karine Lucas élue avec 59,73% des voix
- Sathonay-Village : Gilles Bidon élu car seul en lice
- Fleurieu-sur-Saône : Nicolas Chassing élu car seul en lice
- Rochetaillée-sur-Saône : Jacques Vuitton élu car seul en lice
- Poleymieux-au-Mont-d'Or : Corinne Cardona réélue car seule en lice
- Saint-Romain-au-Mont-d'Or : Guillaume Malot élu avec 56,40% des voix