Elections : ces villes de la Métropole de Lyon où il n'y aura pas de deuxième tour

Alors que les listes des candidats ont été déposées en préfecture ce mardi soir et que la campagne du deuxième tour bat son plein, dans certaines communes de la Métropole de Lyon, aucun scrutin n'aura lieu ce dimanche 22 mars.

Dans 33 villes de la Métropole de Lyon (sur 58), les électeurs ne seront pas appelés aux urnes ce dimanche 22 mars. Une semaine après le premier tour des élections municipales et métropolitaines, c'est finalement qu'une infime partie de la population métropolitaine qui devra retourner au bureau de vote.

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Si dans huit villes un deuxième tour sera organisé malgré tout, malgré l'élection du maire dès le premier tour dimanche dernier, dans ces 33 autres communes il n'y aura pas de vote. Et pour cause, le ou la maire a été élu dès le premier tour et la circonscription métropolitaine a également été attribuée ce dimanche.

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C'est le cas pour quatre circonscriptions de la Métropole de Lyon sur 14, toutes remportées par la droite et les listes Grand cœur Lyonnais :

Plateau Nord-Caluire : Alexandre Vincendet, liste LR, Renaissance, Horizons et UDI "Grand cœur lyonnais" : 54,37 %, 7 sièges

Val de Saône : Sébastien Michel, liste LR, Renaissance, Horizons et UDI "Grand cœur lyonnais" : 52,36 %, 12 sièges

Ouest : Véronique Sarselli, liste LR, Renaissance, Horizons et UDI "Grand cœur lyonnais" : 60,69 %, 8 sièges

Porte des Alpes : Gilles Gascon, liste LR, Renaissance, Horizons et UDI "Grand cœur lyonnais" : 51,49 %, 10 sièges

Les villes ou les électeurs ne seront pas du tout appelés aux urnes ce dimanche 22 mars :