Municipales 2026 : les résultats du premier tour à Meyzieu

Le premier tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats du scrutin à Meyzieu.

Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 23 898

Taux d'absentions : 47, 23 %

Votes blancs ou nuls : 1, 83 % de votes blancs et 1, 07 % de votes nuls



Nom de la liste Nuance politique Tête de liste % exprimés Nombre de voix Meyzieu Ensemble Avec Issam Benzeghiba Liste divers centre Issam Benzeghiba 44, 91 % 5 499 Union Populaire Pour Meyzieu Liste de La France insoumise Fatiha Didaoui 7, 32 % 896 Meyzieu Au Coeur Avec Christophe Quiniou Liste des Républicains Christophe Quiniou 47, 77 % 5 850

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