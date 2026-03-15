Municipales 2026 : les résultats du premier tour à Meyzieu

Le premier tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats du scrutin à Meyzieu.
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 23 898
Taux d'absentions : 47, 23 %
Votes blancs ou nuls : 1, 83 % de votes blancs et 1, 07 % de votes nuls
|Nom de la liste
|Nuance politique
|Tête de liste
|% exprimés
|Nombre de voix
|Meyzieu Ensemble Avec Issam Benzeghiba
|Liste divers centre
|Issam Benzeghiba
|44, 91 %
|5 499
|Union Populaire Pour Meyzieu
|Liste de La France insoumise
|Fatiha Didaoui
|7, 32 %
|896
|Meyzieu Au Coeur Avec Christophe Quiniou
|Liste des Républicains
|Christophe Quiniou
|47, 77 %
|5 850
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