Municipales 2026 : Doucet en tête du 1er tour avec 37,36% devant Aulas avec 36,78%

Le premier tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 15 mars. Grégory Doucet arrive en tête avec 37,36% des voix, devant Jean-Michel Aulas et ses 36,78%. Anaïs Belouassa-Cherifi est troisième avec 10,41%.
Après quasiment cinq mois de campagne électorale intense, les Lyonnaises et les Lyonnais étaient appelés aux urnes ce dimanche 15 mars pour le premier tour des municipales 2026. Et à la surprise générale, alors que les sondages le donnaient battu depuis de nombreux mois, Grégory Doucet arrive en tête du premier tour avec 37,36%.
Il devance Jean-Michel Aulas qui faisait, jusqu'à il y a quelques jours, figure de favori. L'ancien patron de l'Olympique Lyonnais récolte 36,78% de voix. La candidate insoumise, Anais Belouassa-Cherifi est à 10,41% et a la possibilité de se maintenir au second tour, contrairement à Alexandre Dupalais (7,07%).
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Découvrez ci-dessous les résultats des municipales à Lyon.
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 321176
Taux d'absentions : 35,48%
Votes blancs ou nuls : 1,43%
|Nom de la liste
|Nuance politique
|Tête de liste
|%/ exprimés
|Nombre de voix
|Pour Vivre Lyon, L'Union De La Gauche Et Des Ecologistes Avec Gregory Doucet
|Liste d'union à gauche
|Grégory Doucet
|37,36%
|76318
|Coeur Lyonnais
|Liste divers centre
|Jean-Michel Aulas
|36,78%
|75134
|Lyon C'Est Maintenant
|Liste divers centre
|Georges Képénékian
|3,53%
|7214
|Lutte Ouvrière - Le Camp Des Travailleurs
|Liste d'extrême-gauche
|Delphine Briday
|0,53%
|1082
|Lyon Pour Les Travailleurs
|Liste d'extrême-gauche
|Michaël Jouteux
|0,16%
|320
|Retrouver Lyon
|Liste d'union à l'extrême-droite
|Alexandre Dupalais
|7,07%
|14451
|Faire Mieux Pour Lyon - La France Insoumise
|Liste de La France insoumise
|Anaïs Belouassa-Cherifi
|10,41%
|21273
|Lyon Avec Vous !
|Liste divers gauche
|Nathalie Perrin-Gilbert
|3,64%
|7426
|Npa - Révolutionnaires - Lyon, Ouvrière Et Révolutionnaire
|Liste d'extrême-gauche
|Raphaëlle Mizony
|0.51%
|1041
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Les résultats du premier tour en 2020 :
Grégory Doucet (EELV) Maintenant Lyon pour tous Les écologistes 28,46%
Etienne Blanc (LR) Bleu Blanc Lyon – Les Républicains 17,01%
Yann Cucherat (LRM), Un temps d'avance – La République en marche 14,92 %
Georges Képénékian (ex-LRM) Respirations – Divers centre 11,98 %
Nathalie Perrin-Gilbert (LFI) Lyon en commun – La France insoumise 10,06 %
Sandrine Runel (PS) Vivons vraiment Lyon – Parti socialiste 7,01 %
Agnès Marion (RN) Pour l'amour de Lyon – Rassemblement national 5,42 %
Denis Broliquer (Les Centristes) Positivons Lyon 100 % Citoyens – Divers centre 4,15 %