Municipales 2026 : Doucet en tête du 1er tour avec 37,36% devant Aulas avec 36,78%

Le premier tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 15 mars. Grégory Doucet arrive en tête avec 37,36% des voix, devant Jean-Michel Aulas et ses 36,78%. Anaïs Belouassa-Cherifi est troisième avec 10,41%.

Après quasiment cinq mois de campagne électorale intense, les Lyonnaises et les Lyonnais étaient appelés aux urnes ce dimanche 15 mars pour le premier tour des municipales 2026. Et à la surprise générale, alors que les sondages le donnaient battu depuis de nombreux mois, Grégory Doucet arrive en tête du premier tour avec 37,36%.

Il devance Jean-Michel Aulas qui faisait, jusqu'à il y a quelques jours, figure de favori. L'ancien patron de l'Olympique Lyonnais récolte 36,78% de voix. La candidate insoumise, Anais Belouassa-Cherifi est à 10,41% et a la possibilité de se maintenir au second tour, contrairement à Alexandre Dupalais (7,07%).

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Découvrez ci-dessous les résultats des municipales à Lyon.

Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 321176

Taux d'absentions : 35,48%

Votes blancs ou nuls : 1,43%

Nom de la liste Nuance politique Tête de liste %/ exprimés Nombre de voix Pour Vivre Lyon, L'Union De La Gauche Et Des Ecologistes Avec Gregory Doucet Liste d'union à gauche Grégory Doucet 37,36% 76318 Coeur Lyonnais Liste divers centre Jean-Michel Aulas 36,78% 75134 Lyon C'Est Maintenant Liste divers centre Georges Képénékian 3,53% 7214 Lutte Ouvrière - Le Camp Des Travailleurs Liste d'extrême-gauche Delphine Briday 0,53% 1082 Lyon Pour Les Travailleurs Liste d'extrême-gauche Michaël Jouteux 0,16% 320 Retrouver Lyon Liste d'union à l'extrême-droite Alexandre Dupalais 7,07% 14451 Faire Mieux Pour Lyon - La France Insoumise Liste de La France insoumise Anaïs Belouassa-Cherifi 10,41% 21273 Lyon Avec Vous ! Liste divers gauche Nathalie Perrin-Gilbert 3,64% 7426 Npa - Révolutionnaires - Lyon, Ouvrière Et Révolutionnaire Liste d'extrême-gauche Raphaëlle Mizony 0.51% 1041

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Les résultats du premier tour en 2020 :

Grégory Doucet (EELV) Maintenant Lyon pour tous Les écologistes 28,46%

Etienne Blanc (LR) Bleu Blanc Lyon – Les Républicains 17,01%

Yann Cucherat (LRM), Un temps d'avance – La République en marche 14,92 %

Georges Képénékian (ex-LRM) Respirations – Divers centre 11,98 %

Nathalie Perrin-Gilbert (LFI) Lyon en commun – La France insoumise 10,06 %

Sandrine Runel (PS) Vivons vraiment Lyon – Parti socialiste 7,01 %

Agnès Marion (RN) Pour l'amour de Lyon – Rassemblement national 5,42 %

Denis Broliquer (Les Centristes) Positivons Lyon 100 % Citoyens – Divers centre 4,15 %