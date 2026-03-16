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Jean-Michel Aulas / Grégory Doucet
Jean-Michel Aulas / Grégory Doucet (montage Lyon Capitale)

Municipales 2026 : Doucet en tête du 1er tour avec 37,36% devant Aulas avec 36,78%

  • par Vincent Guiraud

    • Le premier tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 15 mars. Grégory Doucet arrive en tête avec 37,36% des voix, devant Jean-Michel Aulas et ses 36,78%. Anaïs Belouassa-Cherifi est troisième avec 10,41%.

    Après quasiment cinq mois de campagne électorale intense, les Lyonnaises et les Lyonnais étaient appelés aux urnes ce dimanche 15 mars pour le premier tour des municipales 2026. Et à la surprise générale, alors que les sondages le donnaient battu depuis de nombreux mois, Grégory Doucet arrive en tête du premier tour avec 37,36%.

    Il devance Jean-Michel Aulas qui faisait, jusqu'à il y a quelques jours, figure de favori. L'ancien patron de l'Olympique Lyonnais récolte 36,78% de voix. La candidate insoumise, Anais Belouassa-Cherifi est à 10,41% et a la possibilité de se maintenir au second tour, contrairement à Alexandre Dupalais (7,07%).

    A lire aussi : Municipales 2026 : toutes les propositions de campagne des candidats à Lyon

    Découvrez ci-dessous les résultats des municipales à Lyon.

    Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 321176
    Taux d'absentions : 35,48%
    Votes blancs ou nuls : 1,43%

    Nom de la listeNuance politiqueTête de liste%/ exprimésNombre de voix
    Pour Vivre Lyon, L'Union De La Gauche Et Des Ecologistes Avec Gregory DoucetListe d'union à gaucheGrégory Doucet37,36%76318
    Coeur LyonnaisListe divers centreJean-Michel Aulas36,78%75134
    Lyon C'Est MaintenantListe divers centreGeorges Képénékian3,53%7214
    Lutte Ouvrière - Le Camp Des TravailleursListe d'extrême-gaucheDelphine Briday0,53%1082
    Lyon Pour Les TravailleursListe d'extrême-gaucheMichaël Jouteux0,16%320
    Retrouver LyonListe d'union à l'extrême-droiteAlexandre Dupalais7,07%14451
    Faire Mieux Pour Lyon - La France InsoumiseListe de La France insoumiseAnaïs Belouassa-Cherifi10,41%21273
    Lyon Avec Vous !Liste divers gaucheNathalie Perrin-Gilbert3,64%7426
    Npa - Révolutionnaires - Lyon, Ouvrière Et RévolutionnaireListe d'extrême-gaucheRaphaëlle Mizony0.51%1041

    A lire aussi : Les résultats du premier tour des municipales 2020 à Lyon

    Les résultats du premier tour en 2020 :

    Grégory Doucet (EELV) Maintenant Lyon pour tous Les écologistes 28,46%

    Etienne Blanc (LR) Bleu Blanc Lyon – Les Républicains  17,01%

    Yann Cucherat (LRM), Un temps d'avance – La République en marche 14,92 %

    Georges Képénékian (ex-LRM) Respirations – Divers centre 11,98 %

    Nathalie Perrin-Gilbert (LFI) Lyon en commun – La France insoumise 10,06 %

    Sandrine Runel (PS) Vivons vraiment Lyon – Parti socialiste 7,01 %

    Agnès Marion (RN) Pour l'amour de Lyon – Rassemblement national 5,42 %

    Denis Broliquer (Les Centristes) Positivons Lyon 100 % Citoyens – Divers centre 4,15 %

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