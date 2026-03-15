Municipales 2026 : les résultats à Saint-Genis-Laval pour le premier tour

Le premier tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats du scrutin à Saint-Genis-Laval.
Dans cette commune du sud-ouest lyonnais, la maire sortante Marylène Millet, brigue un second mandat. Si elle avait gagné en 2020 face au maire sortant Roland Crimier, la maire de Saint-Genis-Laval fera face à trois autres listes ce dimanche. Et les quatre listes pourraient bien se maintenir au second tour dans une semaine.
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 14731
Taux d'absentions : 38,94%
Votes blancs ou nuls : 1,61%
|Nom de la liste
|Nuance politique
|Tête de liste
|%/ exprimés
|Nombre de voix
|Saint-Genis Au Coeur
|Liste divers droite
|Jules Guillemot
|32,13%
|2844
|Terre Commune
|Liste divers gauche
|Thierry Monnet
|20,18%
|1786
|Aimer Saint-Genis
|Liste divers centre
|Marylène Millet
|30,32%
|2684
|Rassembler Saint-Genis
|Liste d'extrême droite
|Agnès Marion
|17,37%
|1537
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