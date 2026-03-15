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Marylène Millet, maire de Saint-Genis-Laval
Marylène Millet, maire de Saint-Genis-Laval

Municipales 2026 : les résultats à Saint-Genis-Laval pour le premier tour

  • par Vincent Guiraud

    • Le premier tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats du scrutin à Saint-Genis-Laval.

    Dans cette commune du sud-ouest lyonnais, la maire sortante Marylène Millet, brigue un second mandat. Si elle avait gagné en 2020 face au maire sortant Roland Crimier, la maire de Saint-Genis-Laval fera face à trois autres listes ce dimanche. Et les quatre listes pourraient bien se maintenir au second tour dans une semaine.

    Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 14731
    Taux d'absentions : 38,94%
    Votes blancs ou nuls : 1,61%

    Nom de la listeNuance politiqueTête de liste%/ exprimésNombre de voix
    Saint-Genis Au CoeurListe divers droiteJules Guillemot32,13%2844
    Terre CommuneListe divers gaucheThierry Monnet20,18%1786
    Aimer Saint-GenisListe divers centreMarylène Millet30,32%2684
    Rassembler Saint-GenisListe d'extrême droiteAgnès Marion17,37%1537

    A lire aussi : Les résultats du premier tour des municipales 2020 à Saint-Genis-Laval

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