Municipales 2026 : les résultats à Saint-Genis-Laval pour le premier tour

Le premier tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats du scrutin à Saint-Genis-Laval.

Dans cette commune du sud-ouest lyonnais, la maire sortante Marylène Millet, brigue un second mandat. Si elle avait gagné en 2020 face au maire sortant Roland Crimier, la maire de Saint-Genis-Laval fera face à trois autres listes ce dimanche. Et les quatre listes pourraient bien se maintenir au second tour dans une semaine.

Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 14731

Taux d'absentions : 38,94%

Votes blancs ou nuls : 1,61%

Nom de la liste Nuance politique Tête de liste %/ exprimés Nombre de voix Saint-Genis Au Coeur Liste divers droite Jules Guillemot 32,13% 2844 Terre Commune Liste divers gauche Thierry Monnet 20,18% 1786 Aimer Saint-Genis Liste divers centre Marylène Millet 30,32% 2684 Rassembler Saint-Genis Liste d'extrême droite Agnès Marion 17,37% 1537

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