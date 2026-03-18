Lyon : un septuagénaire tué dans son appartement

Mardi 17 mars, un septuagénaire a été retrouvé sans vie dans un appartement du 4e arrondissement. Principal suspect, son fils, qui a été placé en garde à vue.

Le corps sans vie d'un homme de 78 ans a été découvert mardi 17 mars en fin de journée dans un logement du 4e arrondissement de Lyon. Selon Le Progrès, c'est le fils de la victime qui aurait contacté les secours.

Arrivés sur place, les secours auraient constaté des traces de lutte ainsi que des blessures sur le septuagénaire et son fils. Toujours selon nos confrères, la victime, allongée devant son lit, présentait un visage tuméfié et des blessures sur le corps. Des tâches de sang auraient été retrouvées sur le lit et sur les murs de l'appartement, alors sans dessus-dessous.

Après l'intervention des services de police, le fils de la victime, âgé de 24 ans, aurait tenu des propos incohérents auprès des forces de l'ordre. Sa main gauche était quant à elle gonflée et présentait des coupures. Le jeune homme a été placé en garde à vue pour meurtre sur ascendant. Une enquête pour meurtre aggravé a également été ouverte.

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