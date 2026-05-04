Un salon de coiffure de Rillieux-la-Pape fermé pour travail dissimulé

Le salon de coiffure 10ème Avenue à Rillieux-la-Pape a été fermé par la préfecture du Rhône pour une durée d’un mois à compter du 27 avril pour travail dissimulé.

Après un contrôle de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités réalisé le 28 janvier dernier, le salon de coiffure 10ème Avenue à Rillieux-la-Pape a été fermé par les services de l’État pour travail dissimulé. Il restera rideau baissé durant un mois, à compter du 27 avril, date à laquelle l’arrêté a été pris.

Sur place, les inspecteurs du Travail ont constaté la présence de trois personnes en situation de travail, dont une non déclarée. Il s’agit d’un ressortissant tunisien qui n’a pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche auprès des services de l’URSAFF et n’avait pas signé de contrat de travail. Le gérant aurait tenté de le déclarer une heure après le contrôle, "démontrant que l'entreprise et son gérant ont eu pour volonté de couvrir leur manquement". L'employé aurait par ailleurs présenté un document et une carte de séjour en espagnol.

Les deux autres employés présents ce jour-là auraient également présentés deux faux titres d’identité italiens. Ils n’avaient d’ailleurs aucun titre les autorisant à travailler et à séjourner en France.