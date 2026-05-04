Actualité
Salon de coiffure 10eme Avenue fermé à Rillieux. Google Maps

Un salon de coiffure de Rillieux-la-Pape fermé pour travail dissimulé

  • par LR

    • Le salon de coiffure 10ème Avenue à Rillieux-la-Pape a été fermé par la préfecture du Rhône pour une durée d’un mois à compter du 27 avril pour travail dissimulé.

    Après un contrôle de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités réalisé le 28 janvier dernier, le salon de coiffure 10ème Avenue à Rillieux-la-Pape a été fermé par les services de l’État pour travail dissimulé. Il restera rideau baissé durant un mois, à compter du 27 avril, date à laquelle l’arrêté a été pris.

    Sur place, les inspecteurs du Travail ont constaté la présence de trois personnes en situation de travail, dont une non déclarée. Il s’agit d’un ressortissant tunisien qui n’a pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche auprès des services de l’URSAFF et n’avait pas signé de contrat de travail. Le gérant aurait tenté de le déclarer une heure après le contrôle, "démontrant que l'entreprise et son gérant ont eu pour volonté de couvrir leur manquement". L'employé aurait par ailleurs présenté un document et une carte de séjour en espagnol.

    Les deux autres employés présents ce jour-là auraient également présentés deux faux titres d’identité italiens. Ils n’avaient d’ailleurs aucun titre les autorisant à travailler et à séjourner en France.

    à lire également
    Alexandre Vincendet
    Agression d’une policière à Rillieux : le maire Alexandre Vincendet demande l'aide de l'État

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Un salon de coiffure de Rillieux-la-Pape fermé pour travail dissimulé 18:55
    Alexandre Vincendet
    Agression d’une policière à Rillieux : le maire Alexandre Vincendet demande l'aide de l'État 18:22
    La CNAM et la CPAM du Rhône condamnées pour discrimination en raison de l’identité de genre 17:41
    Ce commerce alimentaire de Vénissieux sous le coup d'une fermeture administrative 17:07
    Lyon : un restaurant du quartier de Gerland fermé après un contrôle d’hygiène 16:34
    d'heure en heure
    "Faire toujours mieux" : à Lyon, Dott renforce la sécurité de ses nouvelles trottinettes 16:00
    Gay Pride 2018 ©Moran Kerinec
    Lyon lance la 2e édition de "Résonance", deux mois d’événements contre les LGBTI+phobies 15:40
    voiture police faits-divers
    Rillieux-la-Pape : les forces de l’ordre visées par un guet-apens, une policière blessée à la tête  15:35
    "C'est action-réaction" : à Lyon, une opération de détagage menée sur la statue de Louis XIV 14:21
    CGT drapeau flouté
    Lyon : 900 postes menacés dans les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, la CGT se mobilise   14:00
    Parc industriel de la Plaine de l'Ain
    Le parc industriel de la Plaine de l'Ain refranchit les 8 000 emplois 13:21
    Star Wars
    Lyon : Star Wars en ciné-concert à la Halle Tony Garnier en avril 2027 13:14
    Un Misanthrope percutant aux Célestins 12:38
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut